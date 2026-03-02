Vicerrectora de la Unal en Medellín estuvo salpicada en lío de la era Quintero

El reciente nombramiento de Johanna Vásquez Velásquez como vicerrectora en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia reavivó cuestionamientos por un polémico contrato suscrito en 2023 entre esa institución y la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.
Vásquez, profesora asociada del Departamento de Economía y decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas entre 2020 y 2024, asumió la vicerrectoría tras una serie de renuncias que sacudieron la dirección de la sede, en medio de tensiones internas por la designación del rector José Ismael Peña.