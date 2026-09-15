“No tengo dónde vivir”: el drama del atleta paralímpico Julián Acosta por el terremoto en Colombia

El terremoto del 10 de agosto profundizó una crisis que, desde hace varios años, acarrea Colombia: el déficit habitacional, que no es más que la falta de viviendas o la presencia de las mismas en malas condiciones que no cumplen con los requisitos mínimos para una vida digna. En Cali, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, poco más de 700 edificios terminaron con daños estructurales que llevaron a que fueran evacuados. ¿La consecuencia? Cerca de 12.000 familias perdieron sus viviendas o tuvieron que dejarlas mientras se realizaban estudios técnicos para ver si el edificio se podía recuperar y llega la ayuda institucional. Una de las personas que perdió su vivienda en la capital del Valle del Cauca es el atleta paralímpico colombiano Julián Acosta, un joven de 22 años que compite en las categorías T-35 (parálisis cerebral espástica que afecta los miembros inferiores), como consecuencia de que el 11 de enero de 2004 los médicos que atendían el embarazo de su madre decidieron que debía nacer cuando apenas iban cinco meses de gestación.

Eso, de acuerdo con el relato que le hizo Acosta al periodista Lisandro Rengifo de El Tiempo, llevó a que les dijeran que él podía tener problemas para caminar o quedar parapléjico. El hombre, que creció en Buenaventura donde, gracias al contacto con la arena, logró desarrollar mejor su motricidad, es un velocista que compite en 100, 200 y 400 metros planos.

En esas pruebas se ha destacado. Tiene el récord nacional de los 400 planos: los terminó en un minuto y 4 segundos en una competencia que se realizó en 2023, año en el que logró comprar un apartamento en un edificio ubicado en la calle novena de Cali, frente al Coliseo de Hockey, justo en el complejo deportivo donde están las canchas panamericanas y a pocas cuadras del estadio Olímpico Pascual Guerrero.

¿Cómo quedó la casa de Julián Acosta y qué tan lejos está de recuperarla?

Acosta vivía feliz en su apartamento. Desde esa vivienda, todo le quedaba a la mano: sus lugares de entrenamiento, centros comerciales como Palmetto Plaza, lugares de buena comida. El 10 de agosto estaba entrenando cuando ocurrió el terremoto. Pasó momentos de terror junto a sus compañeros porque pensó que la tierra se abriría. Cuando el movimiento telúrico paró, Acosta pensó en su vivienda. Salió corriendo hacia la novena. Llegó al edificio y quedó impactado: todos los apartamentos estaban en ruinas. Pensó en ingresar al suyo. Les preguntó a los rescatistas de la Defensa Civil si lo podía hacer. Le dijeron que el riesgo corría por su cuenta.

No lo pensó; pero se enfrentó con una gran dificultad: la puerta para ingresar se bloqueó por dentro. No podía abrirla. Tuvo que golpearla con un martillo. Al final logró entrar. Vio que todo lo que tenía estaba en el suelo. Fue por dos maletas. Las llenó de ropa. Salió preocupado. ¿Para dónde se iría? Una amiga lo recibió unos días en Yumbo, Valle. Después se fue para Tocancipá, Cundinamarca. “No tengo dónde vivir. Compré el apartamento en 2023, pero ya no lo tengo. Toca esperar. El edificio tiene muchas afectaciones y lo único que entiendo es que las ayudas se demoran”, aseguró en diálogo con El Tiempo.

Acosta era uno de los “pocos” colombianos que tenían vivienda propia. Según la encuesta de calidad de vida del Dane de 2025, solo el 34,8% de los habitantes del país cuenta con una. El 65,2% restante vive en arriendo o no cuenta con una casa. Además, en los últimos años acceder a una se ha vuelto más difícil por los precios altos. Por eso, Acosta vive un drama tras perder su apartamento. En la administración del edificio le dijeron que las zonas comunes estaban aseguradas. Entre tanto, cada apartamento tiene que ser reconstruido por su dueño. Él no tenía asegurado su apartamento. Por eso, debe esperar un buen tiempo para poderlo intervenir. Las ayudas de la Alcaldía, según le han dicho, tampoco llegarán rápido.

Ahora, el deportista por estos días está en Cali para participar del Grand Prix de Para Atletismo que se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre, donde competirá en los 100 y 200 metros planos, espera poder cosechar una victoria que le permita pasar el trago amargo que vive desde el 10 de agosto cuando, por el terremoto que afectó a Colombia, se quedó sin su vivienda. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: