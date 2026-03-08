Kevin Mickle el gigante norteamericano que buscará la revancha con Paisas en territorio uruguayo

Por su capacidad y experiencia, Kevin Mickle arrancó como titular con Paisas en el duelo ante Nacional de Uruguay, para aportar no solo su calidad en los rebotes defensivos, sino para respaldar la ofensiva desde la recuperación de la pelota y avanzar en busca de la victoria en el Iván de Bedout.
Con el paso de los minutos, el partido se tornó más candente de lo esperado; no en vano se dieron 13 cambios de liderato y 16 empates en el juego que ganaron los uruguayos 94-97, ante un combativo Paisas que dejó todo en el maderamen para alcanzar la victoria, la cual se le escapó en los últimos segundos del duelo.