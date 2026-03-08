Kevin Mickle el gigante norteamericano que buscará la revancha con Paisas en territorio uruguayo

Por su capacidad y experiencia, Kevin Mickle arrancó como titular con Paisas en el duelo ante Nacional de Uruguay, para aportar no solo su calidad en los rebotes defensivos, sino para respaldar la ofensiva desde la recuperación de la pelota y avanzar en busca de la victoria en el Iván de Bedout. Con el paso de los minutos, el partido se tornó más candente de lo esperado; no en vano se dieron 13 cambios de liderato y 16 empates en el juego que ganaron los uruguayos 94-97, ante un combativo Paisas que dejó todo en el maderamen para alcanzar la victoria, la cual se le escapó en los últimos segundos del duelo.

Mickle, que llegó para reforzar al quinteto que dirige Daniel Seoane, estuvo poco tiempo en acción: en total sumó 7 minutos y 57 segundos, tiempo que espera ampliar en el duelo en Montevideo, ya que, como él mismo dice, tras su adaptación al juego espera aportar más. Kevin afirma que quiere explorar más la ciudad; lo poco que ha conocido de ella lo ha dejado encantado. “Esta ciudad es muy hermosa. Tengo muchas ganas de conocerla, de explorarla un poco más cuando el tiempo de competencia lo permita. Hasta ahora, viajar por las calles ha sido muy bonito; me agrada que es una ciudad muy limpia y lo que he visto ha cumplido totalmente mis expectativas”. Mickle también ha tratado de experimentar con la comida típica y ya probó la bandeja paisa, la cual calificó de ¡increíble!.

A sus 32 años de edad, este norteamericano se considera un amante de la “vieja escuela” del baloncesto, por eso sus jugadores preferidos son Kobe Bryant, Michael Jordan y Magic Johnson. Es claro al afirmar que le gusta inspirarse en jugadores como Scottie Pippen y Clyde Drexler, a quienes no se cansa de ver, pues trata siempre de aprender de sus movimientos y, sobre todo, de la inteligencia que tienen para jugar. Kevin es un jugador atlético que sabe aprovechar sus 2.03 metros de estatura. Al hablar de su juego, se describe así: “Soy bueno en la defensiva, mi estrategia es defender bien para luego atacar. Me gusta ir a la defensa con un buen ataque, y no al revés”.

Sobre Paisas y su adaptación, confiesa que ha sido muy fácil, pues estar a gusto en la ciudad y con sus compañeros es clave para mantener el buen ambiente que el entrenador y los directivos quieren en el equipo. Resalta que Paisas cuenta con muy buenos lanzadores y confía en que en Uruguay puedan tomar la revancha para igualar la serie e ir en busca de hacer historia: lograr la clasificación al Final Four. En el juego ante Nacional quedó maravillado con el ambiente, la presencia de los niños con sus pancartas y la euforia que llegó desde las tribunas. “La gente es muy cálida, son muy amables y aman a su equipo; eso es bueno y nos impulsa a nosotros a seguir dando todo para que ellos se sientan orgullosos de lo que hacemos en el juego”, concluyó.

Esta semana, antes del viaje a Uruguay que debe hacer Paisas para los siguientes duelos de la serie, Kevin espera poder seguir explorando a Medellín, una ciudad que, por su organización, clima y limpieza, lo tiene enamorado.

El norteamericano Kevin Mickle es una de las caras nuevas de Paisas en la fase de cuartos de final de la BCL. El equipo antioqueño se prepara par viajar a Uruguay a los duelos ante Nacional. FOTO CAMILO SUÁREZ

Lo que sigue para Paisas en la BCL