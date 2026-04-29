¿Se quedó sin dónde comprar los “cucos” por caso Lili Pink? Estas son las empresas que dominan el mercado de ropa interior

La extinción de dominio aplicada a Lili Pink tomó por sorpresa a competidores y compradores. Con sus más de 300 tiendas, había ganado visibilidad dentro de un segmento lleno de jugadores con marcas posicionadas. Según el Observatorio de Inexmoda, entre enero y noviembre de 2025, los colombianos gastaron más de $32 billones en moda y el tamaño de la demanda creció 6,4% anual. Solo en la división de vestuario (en donde entra la ropa interior), el público local desembolsó una cifra superior a $11,8 billones, total que permite tener noción del tamaño de ese mercado por el que luchan todos los oferentes activos. Le puede interesar: ¿Cierra Lili Pink? Fiscalía confirmó que más de 400 tiendas seguirán abiertas mientras avanza investigación

Así están las fuerzas

Con corte a 2024, hay 10 compañías que dominan la sección de underwear. Hay que mencionar que varias de ellas no se dedican exclusivamente a la fabricación o comercialización de prendas íntimas, pero su desempeño arroja luces sobre sus cuotas de mercado. También se debe precisar que algunas tienen integración vertical (confeccionan, distribuyen y venden en sus puntos) y otras solo participan en uno de los eslabones. En primer lugar se encuentra Manufacturas Eliot, cuya marca con más notoriedad es Pat Primo, y reportó ventas por $1,5 billones; un resultado que, además, la pone a la cabeza general del sector moda en el país. La segunda casilla se la queda Crystal, productora de sellos como GEF y Punto Blanco, con ventas por un poco más de $1 billón. Adicionalmente, los datos del mercado indican que, hasta octubre de 2025, fue la empresa que más exportó confecciones; con un total que ronda US$49,8 millones. Lea más: Fiscalía revela detalles del caso Lili Pink: el lavado de activos podría superar los $730.000 millones El podio lo completa Permoda, empresa detrás de Koaj, con una facturación cercana a $980.00 millones. Y una casilla abajo, está Girdle & Lingerie; fabricante de Leonisa, con ventas por cerca de $845.000 millones. Esta última, según los registros compilados por Inexmoda, fue la segunda más exportadora del segmento, con despachos internacionales por US$43,6 millones. El top 5 lo cierra Hennes & Mauritz Colombia, más conocida por el público local como H&M; la única de origen extranjero en este listado, pues su casa matriz está en Suecia. Su llegada a Colombia se dio en 2017 y, bajo su concepto de democratizar la moda, escaló posiciones rápidamente. Su facturación está por el orden de $817.000 millones. En cuanto a su aporte a la balanza comercial, hasta septiembre, importó confecciones por US$44,5 millones.

Las demás fuertes