Vía a Santa Fe de Antioquia lleva más de 10 horas cerrada por accidente de cuatro vehículos que dejó un muerto

Escombros y latas retorcidas por todos lados conforman el panorama en la mañana de este miércoles en la vía a Santa Fe de Antioquia, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, de Medellín, luego de que un camión sin frenos golpeara a otros tres vehículos, hecho que dejó como víctima a una mujer. El siniestro se registró sobre las 9:30 de la noche de este martes en este corredor, a la altura del acceso al municipio de Ebéjico, Occidente antioqueño, cuando un camión que transportaba materiales habría sufrido fallas mecánicas en su sistema de frenos.

Esto hizo que este vehículo colisionara contra un carro particular, al cual le dejó sus latas retorcidas, así como contra otros dos tractocamiones que transitaban por este corredor. Entérese: Conductor que atropelló y mató a 2 habitantes de calle en Villanueva no tenía pase ni Soat ni técnico-mecánica En el hecho, una mujer, ocupante del vehículo, perdió la vida, mientras que los conductores del camión que originó el siniestro y el del carro particular afectado resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales.

Así quedó la vía tras el aparatoso siniestro vial ocurrido en la noche de este martes, en la entrada al municipio de Ebéjico. FOTO: CORTESÍA

Desde la noche de este martes, los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín avanzan en las labores de este siniestro vial, para lo cual tuvieron que contar con apoyo de Bomberos Medellín para extraer el cuerpo de la fallecida. Le puede interesar: Video: adulta mayor muere tras ser arrollada en Medellín por un menor de edad sin licencia Así mismo, distintas autoridades de la Alcaldía de Medellín avanzan en los trabajos para retirar los escombros de lo que transportaba el camión, así como mover todos los automotores afectados en este accidente.

Por esta razón, la vía suma más de 10 horas cerrada y hasta el momento se tiene habilitado el desvío por la antigua vía al Mar, por la vereda Boquerón, corregimiento de San Cristóbal, un corredor que se encuentra en pésimas condiciones.

Sobre las 7:41 de la mañana, la autoridad de tránsito informó que se habilitaba el paso en contraflujo por una de sus calzadas en este corredor, con el fin de agilizar el tránsito de quienes van hacia el Occidente antioqueño o de quienes vienen de esta subregión. Hasta el momento, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín no han determinado cuánto tiempo más dure el cierre vial ocasionado por este aparatoso accidente, debido a la cantidad de residuos que se deben recoger.

Motociclista muerto al chocar con camión varado