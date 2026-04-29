Hallaron cadáver embolsado en la Loma de los Bernal, Medellín: Van 6 en abril y 11 en todo el año

Otro cuerpo embolsado fue encontrado en las últimas horas en el sector de la Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), por personas que transitaban por la vía que conecta con la vereda Manzanillo, de Altavista. Este es el sexto cadáver hallado en estas características en lo que va de abril y el undécimo del año. Los hechos se registraron sobre las 2:02 de la tarde de este martes en la carrera 78 con la calle 3C, cuando personas avistaron los despojos mortales en una zona boscosa, al lado de este corredor vial, por lo que alertaron a las autoridades.

Según el reporte policial, estos despojos mortales se encontraban envueltos en papel vinipel, en un punto altamente visible para los transeúntes. Ningún otro elemento cubría estos restos. Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial en la zona, pero no extrajeron el cuerpo de esta envoltura, por lo que así lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal para las labores forenses. Entérese: Lanzaron de un hotel a un parqueadero el cuerpo de un hombre en un costal en el centro de Medellín En estos procedimientos se establecerán las causas de este homicidio y la modalidad utilizada, así como la identidad de la persona fallecida, para así poder iniciar las investigaciones del caso.

La racha de cuerpos en envolturas

El primer cuerpo del mes hallado en estas condiciones fue el pasado 12 de abril en la calle 50 con la carrera 54, cuando, luego de una fiesta dentro de un hotel en el centro de Medellín, unos venezolanos lanzaron un cadáver en costales a un parqueadero vecino. Cinco días más tarde, las autoridades hallaron unos restos mortales envueltos en una lona roja, al lado de unos contenedores de basura, en el barrio Antonio Nariño. Le puede interesar: Hallaron dos cuerpos embolsados en pleno Año Nuevo en la vía a Machado, en Bello Un día más tarde, el 18 de abril, las autoridades hallaron en el barrio Santa Rita, de Bello, el cadáver de Yhon Sebastián Aguirre Montoya, de 37 años, envuelto en papel vinipel y cubierto con una bolsa negra. Otros dos casos se presentaron el 21 de abril En horas de la madrugada ocurrió la muerte de Cristian Camilo Morales Rosas, en el kilómetro 11+400 de la autopista Norte, a la altura de la vereda El Noral, de Copacabana, quien estaba envuelto en este mismo papel y cubierto con una sábana.