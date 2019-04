La noche cautiva en medio de la agitación de la unidad Atanasio Girardot

Los rasgos de Julia Palmu delatan que no es de Medellín, una ciudad en la que encontró tanta afinidad que ya lleva un año de estadía y confiesa no saber cuándo partirá a su próximo destino. “No me quiero ir, la verdad estoy enamorada”, comenta mientras ríe la mujer alta, de piel blanca, cabello rubio esponjado, ojos claros y quien nació en Finlandia. “Soy cantante, trabajo con la música, con el arte”, continúa la europea luego de terminar sus clases de baile, una disciplina que se caracteriza por los rápidos movimientos del cuerpo al son de la música y que impresiona por su cantidad de practicantes, en la noche, por los alrededores de los coliseos de gimnasia, combate, baloncesto y voleibol de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Son cerca de 100 practicantes que llegan a estas instalaciones de lunes a domingo y que dejan con la boca abierta al cautivar con su coordinación. “Nunca pensé que hubiera esto y tan profesional en Medellín. Aprender a bailar, compartir pensamientos, conectarme con la gente, hacer ejercicio es lo máximo, con seguridad replicaré esto en mi país”, comenta Julia.

Cuando el volumen de la música se detiene, un silencio sepulcral empieza a apoderarse de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Así se mantengan encendidas las luces de algunos escenarios, la disminución de aquellos decibeles es señal de que el ambiente también se empieza a apagar en el lugar. En ese instante, un hombre de unos 60 años, de melena blanca como la nieve y bañado en sudor, sale despavorido como si hubiera visto un fantasma, su vigor no para de impresionar: “Es que me va a dejar el metro”, se le alcanza a escuchar. Antes, por casi dos horas, no con tanta coordinación como quisiera al seguir los movimientos de instructor pero con una energía contagiosa, había quemado algunas calorías durante la clase de aeróbicos, la cual se realiza en el otrora Parque de Banderas (Plazoleta Suramericana), si no está lloviendo, o en los bajos de la tribuna de preferencia del estadio. “Aquí trabajamos todas las capacidades físicas. Y mentalmente estas clases son importantes porque se deja un poco esas cargas académicas, laborales y familiares”, expresa Andrés Quiroz, formador del Inder Medellín en la estrategia Puntos Activos Saludables. Hasta las 10:00 p.m. atiende diario a cerca de 300 personas, entre jóvenes, madres gestantes y adulto mayor.