EE. UU. investiga ciberataques contra sistemas de agua en al menos siete estados; sospechas apuntan a Irán

Estados Unidos investiga una serie de ciberataques dirigidos contra sistemas de suministro de agua en al menos siete estados, en un caso que ha encendido las alertas sobre la seguridad de la infraestructura crítica del país. Aunque hasta ahora no hay indicios de que el agua haya sido alterada o represente un riesgo para la población, las autoridades trabajan para evitar nuevas intrusiones y determinar quién está detrás de los ataques.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, el alcance de las incursiones informáticas es mayor de lo que inicialmente se conocía y podría extenderse a más estados. Funcionarios federales y expertos consultados por ese medio consideran que la principal hipótesis apunta a actores vinculados con Irán, aunque aclaran que la investigación aún no ha establecido pruebas forenses concluyentes.

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Los ataques se dirigieron contra sistemas informáticos utilizados para supervisar y ajustar procesos esenciales en las plantas de tratamiento de agua, como los niveles de productos químicos y la presión del servicio. Según las autoridades estadounidenses, ninguno de los sistemas comprometidos provocó contaminación del agua ni dejó el suministro fuera de condiciones seguras para el consumo.

Minnesota fue el primer estado en informar públicamente sobre este tipo de incidentes. Posteriormente, Míchigan confirmó que algunas de sus comunidades también registraron actividad compatible con la descrita por las agencias federales.

En un comunicado conjunto, el FBI y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informaron que, desde el inicio de la semana, al menos siete estados habían reportado incidentes relacionados con estos ataques y que, en algunos casos, la actividad afectó el funcionamiento de los sistemas de agua. Sin embargo, las autoridades no revelaron cuáles fueron todos los estados involucrados.

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Dale George, portavoz del gobierno de Míchigan, señaló que “recibimos un pequeño número de reportes de comunidades de Míchigan que indicaban una actividad consistente con lo descrito por las agencias federales”. Agregó que los sistemas continúan operando con normalidad y que no existen “impactos conocidos que representaran una preocupación para la salud pública”.