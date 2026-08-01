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Nacional no ha debutado en Liga, pero ya tiene un calendario apretado por dos partidos aplazados

El elenco antioqueño no jugó, el viernes pasado, el juego que tenía programado contra Boyacá Chicó.

  • El entrenador bogotano Lucas González, de 45 años, apenas dirigirá su primer partido por Liga con Nacional el domingo en Montería. Foto: Camilo Suárez
    El entrenador bogotano Lucas González, de 45 años, apenas dirigirá su primer partido por Liga con Nacional el domingo en Montería. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Atlético Nacional aún no ha debutado en Liga, pero ya ha tenido que sortear dos reprogramaciones de partidos en el Clausura 2026. El equipo verde tenía previsto su primer encuentro por el torneo local el viernes 24 de julio contra Boyacá Chicó, pero ese encuentro fue aplazado por la Dimayor debido a que las autoridades civiles de Tunja no podían garantizar la seguridad para el encuentro.

En su momento, desde la Dimayor manifestaron que ese tipo de hechos afectaban el calendario, la logística y la programación del campeonato, que se había pasado desde enero de este año previendo ese tipo de situaciones. También expresaron que dificultaba los planes que tenían los clubes.

¿Cuándo se jugará el partido entre Nacional y Boyacá Chicó?

En Nacional mostraron su inconformidad con el asunto. Tanto el técnico Lucas González, como el asistente técnico Alexis Henríquez, hicieron gestos de estar en desacuerdo con esos movimientos de calendario en una entrevista con el programa Línea de Gol del periódico El Colombiano.

Sin embargo, desde el “Rey de Copas” también hablaron de la disposición que tenían para que los partidos fueran reprogramados. Dimayor le comunicó al cuadro verde en la tarde del viernes la nueva fecha para el juego contra Chicó: se jugará el miércoles 9 de septiembre en el estadio La Independencia de Tunja.

¿Cuál es el otro juego que reprogramaron a Atlético Nacional?

En el mismo comunicado, al cuadro verde, que ya está en Montería para el partido contra Jaguares que tiene programado para el domingo (3:45 p.m.), en el estadio Jaraguay, que su duelo por la tercera fecha, contra el América de Cali, también debió ser reprogramado por un asunto ajeno al fútbol.

Ese duelo estaba programado inicialmente para jugarse el sábado 8 de agosto de este año en el estadio Pascual Guerrero. Sin embargo, debido a que la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente del país será en Cali el 7 de agosto, las autoridades informaron que no tienen la posibilidad de garantizar la seguridad para el evento deportivo al día siguiente.

Por eso, el encuentro fue pospuesto para el domingo 9 de agosto. Ese día, desde las 8:15 p.m., se enfrentarán vallecaucanos y antioqueños en el juego válido por la tercera jornada. Sobre la situación, Víctor Marulanda, gerente deportivo de Nacional, manifestó: “esto nos afecta, pues ya traíamos una programación con el cuerpo técnico, especialmente en esta etapa donde queremos consolidar un ritmo de competencia después de la pretemporada”.

¿Por qué se aplazó el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional por la fecha 1?
El partido se aplazó porque las autoridades civiles de Tunja no podían garantizar la seguridad necesaria para la realización del evento deportivo en la fecha programada inicialmente (24 de julio).
¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido aplazado Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional?
El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el estadio La Independencia de Tunja.
¿Por qué se reprogramó el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional de la fecha 3?
El clásico se reprogramó porque las autoridades de Cali no podían prestar el servicio de seguridad el 8 de agosto, debido a los operativos logísticos y de seguridad por los eventos de posesión presidencial realizados en la ciudad el 7 de agosto.
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