Nacional no ha debutado en Liga, pero ya tiene un calendario apretado por dos partidos aplazados

Atlético Nacional aún no ha debutado en Liga, pero ya ha tenido que sortear dos reprogramaciones de partidos en el Clausura 2026. El equipo verde tenía previsto su primer encuentro por el torneo local el viernes 24 de julio contra Boyacá Chicó, pero ese encuentro fue aplazado por la Dimayor debido a que las autoridades civiles de Tunja no podían garantizar la seguridad para el encuentro.
En su momento, desde la Dimayor manifestaron que ese tipo de hechos afectaban el calendario, la logística y la programación del campeonato, que se había pasado desde enero de este año previendo ese tipo de situaciones. También expresaron que dificultaba los planes que tenían los clubes.