LeBron James no ha podido romper récord de temporadas consecutivas jugadas por “problema físico” de la edad, ¿de qué se trata?

Es el hombre de los récords en la NBA. Tiene tantos registros a su favor como puntos anotados en su carrera: entre los juegos de fase regular y los playoffs registra 50.473. A sus 40 años, LeBron James ha escrito su nombre en la historia dorada de la liga de baloncesto más importante del mundo, reescribiendo casi todos los registros. Por eso parece que no hay espacio para uno más. Sin embargo, el basquetbolista nacido en Ohio el 30 de diciembre de 1984 —cerca de cumplir 41 años— no ha podido convertirse en el único jugador en disputar 23 temporadas consecutivas en la NBA desde que esta comenzó a jugarse en 1946.

James, quien tiene contrato con Los Ángeles Lakers hasta el final de esta campaña (junio de 2026), no hizo parte de la pretemporada del equipo angelino. Tampoco ha estado presente en los partidos iniciales de la temporada regular de la Conferencia Oeste. ¿El motivo? Una situación que recuerda que el tiempo no perdona a nadie —por bueno y dedicado que sea en su actividad— y que siempre pasa factura.

James es uno de los ejemplos a seguir para Cristiano Ronaldo. Su rutina suele centrarse en el entrenamiento de alto rendimiento, no solo en la cancha, sino también en el gimnasio, para luego enfocarse en la recuperación y el descanso adecuados, con el objetivo de cuidar su cuerpo y mantenerse vigente. No obstante, el basquetbolista que ha ganado 4 premios al Mejor Jugador de la Temporada Regular, la misma cantidad de galardones como el Más Valioso en las finales y 3 veces en el Juego de las Estrellas, sufre desde hace poco menos de un mes un dolor en la ciática del lado derecho de su cuerpo. De acuerdo con lo que comunicó el elenco angelino, será baja hasta la segunda o tercera semana de noviembre.

¿Cuáles son los proyecto de LeBron James para su retiro?

La aparición de este problema físico llevó a muchos a cuestionarse si estamos frente al inicio del ocaso de la carrera de LeBron. Por un lado, es natural que, con la edad que tiene y todo el tiempo que ha dedicado al alto rendimiento, el basquetbolista esté empezando su transición hacia lo que será su vida tras dejar el deporte. James, uno de los pocos deportistas activos que son multimillonarios —se estima que su patrimonio es de 1.200 millones de dólares, según la revista Forbes—, no solo tiene contratos como el vitalicio que firmó con Nike, sino que ha realizado diversas inversiones.

Por ejemplo, es accionista minoritario del Fenway Sports Group (propietario de los Medias Rojas de Boston, el Liverpool de Inglaterra, entre otras franquicias deportivas) y también tiene un pódcast llamado Mind the Game, en el cual cumple el rol de presentador y realiza entrevistas.

Ese seguramente será el futuro que le espera a LeBron James cuando, después de terminar su temporada 23 como jugador activo de la NBA, cierre su brillante carrera como basquetbolista profesional. Sin embargo, primero deberá superar el problema en la ciática que lo aqueja desde hace un tiempo.

