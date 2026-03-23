El milagroso regreso de Lina Marcela Hernández al ciclismo

Escuchar el relato del accidente que sufrió Lina Marcela Hernández el pasado 18 de enero causa escalofrío. La antioqueña, considerada una de las mejores ciclistas del país en los últimos diez años, tanto en ruta como en pista, vivió momentos de terror durante el pasado Tour de El Salvador.

Cuando restaban dos kilómetros para la meta de la primera etapa, que concluía en el Parque Cuscatlán, la corredora terminó involucrada en una caída múltiple. Salió disparada de la bicicleta, pero lo peor estaba por llegar.

De milagro, la deportista, que habla rápido, sin pausa, sacando siempre una sonrisa y con una energía contagiosa, está contando la historia.

Después de ese susto, la nacida hace 27 años en el municipio de El Carmen de Viboral no se cambia por nadie al saber que este lunes volverá a competencia en la Vuelta al Valle, su nuevo punto de partida para llegar en 2028 a su gran meta: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

“Faltaba muy poco para que se acabara esa primera etapa en El Salvador cuando se produjo una caída. Unas chicas se fueron al piso delante de mí y me vi implicada. Yo me fui a un cerco de un jardín en el que, anteriormente, se había chocado un vehículo y habían quedado unas varillas movidas. Una de ellas me la incrusté en la zona pélvica”, rememora Lina, al expresar que se le enterraron 13 centímetros de metal.

En ese instante de incertidumbre, al recibir apoyo médico y por precaución, no le sacaron en su totalidad ese objeto, pues no sabían el daño interno que podría haber ocasionado. Pero cuando llegaron los bomberos, estos, con una cizalla, cortaron en gran parte el metal.

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“Yo no me podía parar. Pero estaba muy tranquila porque, si bien este ha sido el accidente más complicado que he sufrido, ya había tenido otros aparatosos. El seleccionador nacional, David Vargas, sí se asustó demasiado porque el hueco era muy grande y tenía miedo de que la varilla, que rajó mucho alrededor, hubiera tocado la arteria femoral; por fortuna no fue así, y más cuando la doctora se cercioró, en el lugar del accidente, que tenía pulso. Es que, en sí, en ese hueco cabía el puño de mi mano”, cuenta Lina, quien hace parte del equipo Orgullo Paisa.

Luego, en el hospital donde entró a cirugía, estuvo acompañada por urólogo, ginecólogo, ortopedista y cardiólogo. “La operación salió muy bien, retiraron la varilla y, gracias a Dios, esta no tocó nada”, cuenta Hernández, quien se volvió a montar en una bicicleta el 19 de febrero, cuando el médico Óscar Mario Cardona le hizo una prueba de esfuerzo en Indeportes Antioquia.

“Fue un día de mucha satisfacción, estaba muy feliz porque terminé la prueba sin sentir dolor, y más porque los números que hice en cuanto a vatios son los que normalmente registro en competencia. Entonces, si bien sé que me tengo que cuidar, siento que podré llegar al nivel en el que estaba”.

Después, sin salir de casa, con la bici en rodillos durante cinco días, continuó su recuperación, la cual luego empezó a alternar en la carretera, donde se le ve de nuevo fuerte y con el deseo triunfal que la caracteriza.

“Tenía que salir, como máximo, dos horas a rodar, sin hacer recorridos largos ni subidas. Debía respetar el proceso de recuperación”, señala Lina, al indicar que esa caída la llevó de nuevo a reflexionar, más aún por otras que ya había tenido, como la del Giro de Italia de 2022, en la que se quebró dos dientes, y la de 2023 en los Juegos Nacionales en Pereira, donde también se raspó la cara.

“Uno ya piensa en lo efímera que es la vida, en que todo puede cambiar en cuestión de segundos. Entonces se valora aún más lo que se tiene, sobre todo lo cotidiano”, comentó Hernández, esposa de Carlos Tobón, exciclista de la Selección Colombia de pista.

“Ahora estoy muy feliz de volver a comenzar a montar, de que se den las cosas. Fue una caída muy aparatosa, pero volveré más fuerte porque la idea es hacer todo el proceso a Juegos Olímpicos en pista para estar en ómnium o madison”, concluye Lina Marcela, todo un ejemplo de tenacidad sobre la bicicleta.