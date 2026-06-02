Gobierno extiende por otro año la intervención de EPS Emssanar, con casi 1.7 millones de pacientes

El Gobierno Nacional extendió hasta mayo de 2027 la intervención de la EPS Emssanar. La medida lleva vigente desde mayo de 2022, es decir, a pocos meses de que terminara la administración de Iván Duque.
En la resolución, firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se argumenta que la EPS no ha superado las problemáticas que llevaron a ser intervenida en un principio.
Entre ellas, como en otras EPS, hay temas relacionados con indicadores financieros y de funcionamiento. La entidad tiene presencia importante en el Valle del Cauca —principalmente en Cali y Buenaventura—, Nariño y Putumayo, y cuenta con alrededor de 1.673.000 afiliados.
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El documento dice que la extensión pretende garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y proteger los recursos destinados al sistema de seguridad social en salud.
A su vez, la normativa señala que el Estado es responsable de vigilar y controlar a las diferentes entidades que administran los recursos para evitar riesgos que afecten la atención de los afiliados.
A mediados de mayo, la Asociación Unitaria de Trabajadores de la entidad envió una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro Jaramillo y al superintendente de Salud Daniel Quintero, solicitando detener alguna decisión que implicase la liquidación de la EPS.