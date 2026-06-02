Iván Cepeda bloqueó a Teleantioquia en redes sociales y el canal denuncia censura

El canal público del departamento, Teleantioquia, denunció este martes ser objeto de un intento de censura por parte del candidato a la presidencia y senador Iván Cepeda.
Según hizo público el medio de comunicación, el candidato del Pacto Histórico decidió bloquear en sus redes sociales a la cuenta oficial de la entidad.
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“Teleantioquia rechaza censura por parte del candidato a la presidencia Iván Cepeda. Desde el canal de los antioqueños vemos con preocupación la afectación al ejercicio periodístico que representa el bloqueo de la cuenta oficial del canal en la red social X por parte del candidato a la presidencia, Iván Cepeda”, expresó la institución en un comunicado.