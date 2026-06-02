Tiendas Ara responde a pliego de cargos de la SIC y defiende sus procesos de atención al cliente

Tiendas Ara se pronunció frente al pliego de cargos formulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una actuación administrativa que fue notificada recientemente a la compañía.

La cadena de supermercados manifestó su respeto por la labor de la autoridad y anunció que atenderá el proceso con rigor, transparencia y dentro de los términos establecidos por la ley.

La empresa precisó que la formulación de cargos corresponde a una etapa inicial del procedimiento administrativo y no constituye una decisión definitiva sobre la existencia de posibles infracciones. En ese sentido, indicó que ejercerá su derecho de defensa, aportará la información requerida y continuará colaborando con la entidad, tal como ha sido su práctica habitual. En su pronunciamiento, la compañía destacó que el pliego de cargos no representa una conclusión del proceso ni implica una sanción. Por ello, reiteró que participará activamente en la actuación administrativa y presentará los argumentos y soportes que considere pertinentes ante la SIC. La cadena señaló que mantendrá una actitud de cooperación con la autoridad mientras avanza el trámite, al tiempo que defenderá sus actuaciones dentro del marco legal vigente. Amplíe la noticia: SIC investiga a Tiendas Ara por dobles cobros, precios engañosos y devuelta incompleta

Tiendas Ara aseguró que la confianza de los consumidores sigue siendo uno de los pilares de su operación. En ese contexto, afirmó que mantiene y fortalece de manera permanente sus procesos relacionados con la atención al cliente, la información de precios, la aplicación de promociones, los medios de pago y la gestión de garantías. Según la empresa, estas acciones buscan garantizar una experiencia de compra clara, confiable y consistente para los clientes que visitan sus establecimientos en todo el país. La compañía destacó además que su propuesta comercial está enfocada en ofrecer precios bajos y oportunidades de ahorro para las familias colombianas. Como muestra de ello, señaló que desarrolla cerca de 800 promociones y actividades comerciales cada mes, con el propósito de facilitar el acceso a productos de la canasta familiar y otros artículos de calidad. En otras noticias: SIC sanciona a Bayer y a Comfenalco Quindío por sobreprecios de hasta 400% en medicamentos

Atención a reclamos y fortalecimiento de operaciones

En el comunicado, Tiendas Ara lamentó cualquier situación que haya podido generar inconvenientes a los consumidores. Asimismo, indicó que cada caso reportado es atendido a través de sus canales de servicio al cliente, con el objetivo de brindar soluciones oportunas y ajustadas a la legislación vigente.

La empresa reafirmó además su compromiso con más de un millón de consumidores colombianos que la eligen diariamente. En ese sentido, aseguró que continuará trabajando para democratizar el acceso a la alimentación, garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y fortalecer de manera continua sus operaciones en el país. Finalmente, Tiendas Ara reiteró que seguirá enfocada en ofrecer una propuesta de valor basada en el ahorro para los hogares colombianos, mientras avanza el proceso administrativo ante la SIC.

La compañía sostuvo que mantendrá su colaboración con las autoridades competentes y que continuará fortaleciendo sus mecanismos de atención, información y servicio para preservar la confianza de los consumidores y asegurar el cumplimiento de las normas que regulan su actividad en Colombia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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