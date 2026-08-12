Luis Díaz y Jhon Córdoba también se unen a las donaciones para los damnificados del terremoto en Colombia

Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce publicaron en sus redes sociales que, a través de la “Fundación Luis Díaz”, junto al Hotel Dann Carlton Barranquilla y gracias al apoyo de Latam Airlines Colombia, estarán recolectando ayudas para las familias y comunidades afectadas por el terremoto en el Chocó.

Otros dos jugadores de la Selección Colombia anunciaron que están recolectando ayudas para traer al país y ayudar a los damnificados de Chocó y otros departamentos afectados por el terremoto del lunes.

La recolección de las ayudas se estarán recibiendo hasta este viernes, entre 8:00 a.m, y 7:00 p.m., recibiendo alimentos no perecederos, agua, hidratación, elementos de higiene personal, pañales, insumos médicos nuevos y sellados.

Con el mensaje de Todos Somos Colombia, Luis Díaz y su esposa Geraldine se solidarizaron con los damnificados del terremoto. “Como todos saben, estamos pasando días muy difíciles en nuestro país y por eso hoy más que nunca debemos estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos ponernos la camiseta y cualquier ayuda asumirla”, dijo el delantero.

Su esposa, por su parte, comentó que “hoy hemos llamado a los clubes en los que Luis ha jugado para que se sumen a esta causa, así como a patrocinadores y marcas aliadas para llevar ayuda a las personas afectadas por el terremoto”.

Esta campaña se suma a la que también adelanta el delantero chocoano Jhon Córdoba, quien hizo un llamado para que la gente llegue este jueves 13 de agosto a la plazoleta principal del Viva Envigado para entregar su donación para los damnificados de Chocó.

“Ayúdanos con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, cobijas y ropa en buen estado”; la jornada arrancará al mediodía y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde.

La idea es que puedan aportar elementos de aseo, alimentos no perecederos, ropa y todo lo que pueda ser útil para las personas que perdieron todo.

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