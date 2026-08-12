Luis Díaz y Jhon Córdoba también se unen a las donaciones para los damnificados del terremoto en Colombia

Otros dos jugadores de la Selección Colombia anunciaron que están recolectando ayudas para traer al país y ayudar a los damnificados de Chocó y otros departamentos afectados por el terremoto del lunes.
Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce publicaron en sus redes sociales que, a través de la “Fundación Luis Díaz”, junto al Hotel Dann Carlton Barranquilla y gracias al apoyo de Latam Airlines Colombia, estarán recolectando ayudas para las familias y comunidades afectadas por el terremoto en el Chocó.