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Atlético Nacional lanzó campaña para donar alimentos y dinero en apoyo a los damnificados por el terremoto

La recolección se hará el sábado previo al partido ante Santa Fe, en el Atanasio Girardot, de las 6:00 de la tarde.

  • Atlético Nacional se mide a Santa Fe, este sábado a las 6:00 de la tarde, en el estadio Atanasio Giardot, y habrá una colecta para ayudar a los damnificados del terremoto. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Atlético Nacional se mide a Santa Fe, este sábado a las 6:00 de la tarde, en el estadio Atanasio Giardot, y habrá una colecta para ayudar a los damnificados del terremoto. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Atlético Nacional anunció una campaña para que una parte de la boletería del partido de este sábado, ante Santa Fe, sea destinada para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto de 7.4 que ocurrió en Colombia este lunes y generó una tragedia que afecta los departamentos de Valle, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó, donde están las zonas más devastadas.

Con el lema de VamosTodosJuntos, los voceros de Nacional hicieron un llamado no solo para que compren las boletas y lleguen al estadio, sino que también le piden a los aficionados y la comunidad en general que donen alimentos, elementos de aseo y toda la ayuda que puedan dar.

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Los alimentos no perecederos, artículos de aseo, sábanas, toallas, colchonetas y todos los elementos que puedan ayudar a las familias que están damnificadas.

De igual forma, se hace un llamado para que las personas se acerquen a la Cruz Roja y hagan donación de sangre, ya que los bancos de sangre necesitan tener una buena cantidad de almacenamiento, pues en medio de la emergencia la demanda por plaquetas y sangre aumenta por la tragedia que vive el país.

El punto de recaudo de las donaciones será la plazoleta occidental del estadio Atanasio Girardot, allí será instalada la gran carpa de la solidaridad donde cualquier persona puede llegar para dejar su aporte.

Entre los alimentos que se pueden donar están agua, arroz, aceite, lentejas, fríjoles, alimentos enlatados, panela, chocolate, café y leche en polvo.

De igual manera, elementos de aseo o de primera necesidad como cepillos de dientes, shampoo, jabón, toallas higiénicas, pañitos húmedos, mantas, papel higiénico, pañales y crema de dientes, entre otros.

El precio de la boletería para el duelo ante Santa Fe arranca en los $45.000 para las tribunas norte, sur y gramilla, mientras que oriental baja tiene un costo de $67.000 y alta $73.000. En occidental baja tiene un costo de 119.000 y en la alta, $130.000. Finalmente, platea con un valor de 198.000.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se pueden entregar las donaciones para los damnificados del terremoto?
Las donaciones se recibirán en la plazoleta occidental del estadio Atanasio Girardot, punto donde se instalará la denominada “gran carpa de la solidaridad” para que cualquier persona pueda acercarse a dejar sus aportes.
¿Qué productos y víveres específicos se están recibiendo en el estadio Atanasio Girardot?
Se reciben alimentos no perecederos (agua, arroz, aceite, lentejas, fríjoles, enlatados, panela, chocolate, café y leche en polvo) y artículos de primera necesidad u hogar (cepillos de dientes, shampoo, jabón, toallas higiénicas, pañitos húmedos, mantas, papel higiénico, pañales, crema de dientes, sábanas, toallas y colchonetas).
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