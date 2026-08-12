Atlético Nacional lanzó campaña para donar alimentos y dinero en apoyo a los damnificados por el terremoto

Atlético Nacional anunció una campaña para que una parte de la boletería del partido de este sábado, ante Santa Fe, sea destinada para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto de 7.4 que ocurrió en Colombia este lunes y generó una tragedia que afecta los departamentos de Valle, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó, donde están las zonas más devastadas.

Con el lema de VamosTodosJuntos, los voceros de Nacional hicieron un llamado no solo para que compren las boletas y lleguen al estadio, sino que también le piden a los aficionados y la comunidad en general que donen alimentos, elementos de aseo y toda la ayuda que puedan dar.

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Los alimentos no perecederos, artículos de aseo, sábanas, toallas, colchonetas y todos los elementos que puedan ayudar a las familias que están damnificadas.

De igual forma, se hace un llamado para que las personas se acerquen a la Cruz Roja y hagan donación de sangre, ya que los bancos de sangre necesitan tener una buena cantidad de almacenamiento, pues en medio de la emergencia la demanda por plaquetas y sangre aumenta por la tragedia que vive el país.