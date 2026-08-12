China se suma a la ayuda internacional para Colombia tras el terremoto

Países de la región ya han mostrado su solidaridad con Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió este 10 de agosto y que ha dejado hasta el momento 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Además, hay más de 53.816 personas afectadas por la emergencia, mientras que Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. Precisamente, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, confirmó que desde su país están dispuestos a colaborar en lo que sea pertinente con el envío de ayuda humanitaria para los damnificados por el evento telúrico. “Nuestro presidente, Xi Jinping, ha mandado un mensaje de solidaridad a Abelardo de la Espriella, ofreciendo nuestra disposición de colaboración tanto para la parte de financiamiento como para la parte de materiales de asistencia humanitaria”, expresó Jingyang a medios de comunicación.

También indicó que se está realizando un trabajo articulado entre los Gobiernos de ambos países para coordinar las necesidades, los insumos y demás materiales humanitarios que se requieran para los damnificados. “Estamos trabajando con el Gobierno Nacional y la Cancillería colombiana”, añadió. El embajador publicó en su cuenta de X una carta de agradecimiento del presidente De la Espriella a su homólogo chino por las muestras de apoyo y condolencias tras el terremoto. “(...) En estas terribles horas de dolor, Colombia aprecia especialmente la solidaridad de naciones amigas y el acompañamiento de pueblos que, como el chino, nos hacen sentir su cercanía en estos momentos de tribulación”, se lee en la misiva dirigida al mandatario chino.

Por su parte, el canciller Omar Bula dijo que varios países se han ofrecido para enviar la ayuda humanitaria que sea necesaria y que no se ha excluido a ninguno. “Hay aviones llegando al país con 100 toneladas de ayuda humanitaria ofrecida por el Gobierno de El Salvador. Tenemos otro vuelo proveniente de México, que está siendo dirigido a las zonas más afectadas”, expresó el canciller colombiano.

“No hemos excluido a ningún país en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Nosotros trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, agregó. La Unión Europea y las Naciones Unidas también han manifestado su disposición para colaborar en lo que sea pertinente, según informó Bula. “Nos han ofrecido ayuda Alemania, Luxemburgo, Catar, España, Portugal, Turquía, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Israel, India, Chile, la Unión Europea, entre otros”, concluyó Bula. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas