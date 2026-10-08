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María Fernanda Mena ratificó su poder en las pesas y conquistó tres oros en México

María Fernanda Mena, pesista de Apartadó dominó, ante una medallista olímpica, el arranque, el envión y el total de la división de los 77 kilogramos.

  • A sus 21 años, María Fernanda Mena continúa sumando resultados destacados en el levantamiento de pesas y alimenta sus aspiraciones de llegar a los Juegos Olímpicos. FOTO: INSTAGRAM MARÍA FERNANDA
    A sus 21 años, María Fernanda Mena continúa sumando resultados destacados en el levantamiento de pesas y alimenta sus aspiraciones de llegar a los Juegos Olímpicos. FOTO: INSTAGRAM MARÍA FERNANDA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Hace pocos días, María Fernanda Mena lideró la conquista de Colombia en el levantamiento de pesas de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, donde la delegación nacional obtuvo siete medallas de oro y ratificó su dominio en este deporte en la región.

En esa ocasión, la deportista, nacida hace 21 años en Apartadó, se impuso en la división de los 77 kilogramos con registros de 115 kilos en arranque y 135 en envión, para un total de 250.

Ahora, en Tepic, México, donde se disputa el segundo certamen clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, la urabaense volvió a demostrar su potencial y el buen momento deportivo que atraviesa. Esta vez conquistó el oro en arranque, con 113 kilos; luego se impuso en envión, con 137, y también dominó el total, con 250 kilogramos.

El resultado confirma el crecimiento de una de las pesistas colombianas con mayor proyección. En 2023, Mena ya había llamado la atención durante los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, cuando, siendo todavía estudiante de bachillerato, conquistó el oro en arranque con 109 kilos y se enfrentó a rivales de mayor recorrido atlético. Esa actuación le permitió recibir el premio Acord Antioquia como mejor deportista juvenil de esa temporada.

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Un año después, en el Campeonato Mundial Sub-20 disputado en León, España, consiguió la medalla de plata en arranque, con 109 kilos, en la división de los 71 kilogramos.

Ahora, su actuación en México adquiere mayor relevancia al triunfar ante una referente en el mundo: la también colombiana Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica en París 2024.

Sánchez levantó 109 kilos en arranque y 136 en envión, para un total de 245, registros que le dieron el segundo lugar, cinco kilos por debajo de Mena en el acumulado.

Mena, integrante del equipo 10 de 10 de la Fundación Fraternidad Medellín, operado por la Fundación Mariana Pajón, sigue dando pasos importantes en su carrera deportiva. Con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, su desempeño en México alimenta las expectativas sobre lo que puede alcanzar en el futuro.

Rivas también se lució

Otro colombiano que celebró por partida triple fue Jhonatan Rivas, quien dominó la división de los 110 kilogramos.

El vallecaucano comenzó su participación en el arranque con un intento válido de 175 kilos. Aunque falló en su segunda salida, cuando buscó levantar 180, logró esa marca en el tercer intento y aseguró el primer lugar. En el envión registró 215 kilogramos, resultado que también le permitió quedarse con el oro en esa modalidad y en el total, con 395 kilos.

Entre tanto, en la división de los 86 kilogramos, Colombia también consiguió resultados destacados, según informó el Comité Olímpico Colombiano.

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En mayores, Valeria Rivas fue segunda en el arranque, con 110 kilos, y ocupó el primer lugar en envión y total, con 141 y 251, respectivamente. Por su parte, Yeinny Geles conquistó el oro en arranque, con 111 kilogramos.

En la categoría juvenil de los 86 kg, Heidy Herrera terminó segunda en arranque, con 96, y fue primera en envión y total, con registros de 122 y 218 kilos, en ese orden. Además, Ivanna Cerquera consiguió el segundo lugar en envión, con 121 kilogramos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas medallas de oro ganó María Fernanda Mena en México?
La pesista colombiana conquistó tres oros en la división de los 77 kilogramos: uno en arranque, otro en envión y el tercero en el total.
¿Cuánto levantó María Fernanda Mena en el clasificatorio de México?
Registró 113 kilos en arranque y 137 en envión, para un total de 250 kilogramos.
¿A qué deportista colombiana superó María Fernanda Mena en el podio?
Superó a Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica en París 2024, quien terminó segunda con un total de 245 kilos, cinco menos que la urabaense.
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