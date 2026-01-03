x

Dakar 2026: Mattias Ekström y Edgar Canet dominaron el prólogo en Yanbu

La competencia más salvaje en el mundo a motor comenzó este sábado en Arabia Saudita con los triunfos para Mattias Ekström en coches y Edgar Canet en motos.

  • Mattias Ekström sumó su sexta victoria de etapa en el Dakar y se confirma como un especialista en los prólogos, ya que también ganó en los de 2023 y 2024. FOTO AFP
  • Edgar Canet, con 20 años, 9 meses y 18 días, se ha convertido en el ganador más joven de una etapa de motos en la historia del Dakar. FOTO X-REDBULL
Agencia AFP
hace 7 horas
El sueco Mattias Ekström (Ford) en coches y el joven español Edgar Canet (KTM) en motos ganaron el prólogo del Rally Dakar 2026, este sábado en Yanbu (Arabia Saudita).

Junto a su copiloto Emil Bergkvist, Ekström superó en esta jornada de apertura a otro Ford, el del estadounidense Mitch Guthrie, mientras que el podio del primer día de la competición lo completó el belga Guillaume de Mévius (Mini), tercero.

Lea: Este sábado arranca el Rally Dakar: lo que debe saber de la edición 48 de la carrera más dura del mundo

El catarí Nasser Al Attiyah y el español Carlos Sainz, dos de los nombres más ilustres de la categoría de autos, presentaron el cuarto y el octavo registro del día, a 8 y 15 segundos del ganador, respectivamente.

Peor le fue el sábado a otro de los aspirantes al título, el francés Sébastien Loeb, que inició su décima participación quedando a 34 segundos de Ekström después de haber sido molestado por otro competidor que había sufrido un pinchazo.

Edgar Canet, con 20 años, 9 meses y 18 días, se ha convertido en el ganador más joven de una etapa de motos en la historia del Dakar. FOTO X-REDBULL
En las dos ruedas, Edgar Canet, catalán de 20 años, superó en tres segundos al australiano Daniel Sanders, compañero en Red Bull KTM Factory Racing y defensor del título de motos en este emblemático rally de aventura, que por séptimo año seguido se disputa en Arabia Saudita.

“Fui muy rápido y estoy muy satisfecho con las sensaciones. Esto demuestra que tengo velocidad, no hay mejor manera de comenzar este rally”, indicó Canet, debutante en el Dakar y que mejoró el récord de ganador de etapa de motos más joven, que desde hacía 36 años estaba en poder del francés Laurent Charbonnel.

El prólogo, un recorrido de 22 km en los alrededores de Yanbu, sirvió de simple aperitivo para la competición, pero permitió a los competidores calentar motores antes de que la batalla se ponga seria.

“Estoy feliz de poder estar aquí en la salida y ya con el prólogo terminado. Ha ido mucho más rápido de lo que esperábamos, pero no tan técnico, por lo que era difícil recuperar tiempo. Se ha ido a toda velocidad todo el rato. Está bien haberlo terminado ya y poder pensar en la próxima etapa”, dijo por su parte Sanders.

El domingo, los 787 competidores afrontarán la primera etapa, con 305 kilómetros cronometrados en los alrededores de Yanbu, en un terreno que se anuncia duro y que podría provocar pinchazos.

Siga leyendo: “Llevo años sintiendo que sería mi última gran oportunidad”: Carlos Sainz se confiesa antes del arranque del Rally Dakar

