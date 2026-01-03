Dakar 2026: Mattias Ekström y Edgar Canet dominaron el prólogo en Yanbu

El sueco Mattias Ekström (Ford) en coches y el joven español Edgar Canet (KTM) en motos ganaron el prólogo del Rally Dakar 2026, este sábado en Yanbu (Arabia Saudita).

Junto a su copiloto Emil Bergkvist, Ekström superó en esta jornada de apertura a otro Ford, el del estadounidense Mitch Guthrie, mientras que el podio del primer día de la competición lo completó el belga Guillaume de Mévius (Mini), tercero.

El catarí Nasser Al Attiyah y el español Carlos Sainz, dos de los nombres más ilustres de la categoría de autos, presentaron el cuarto y el octavo registro del día, a 8 y 15 segundos del ganador, respectivamente.

Peor le fue el sábado a otro de los aspirantes al título, el francés Sébastien Loeb, que inició su décima participación quedando a 34 segundos de Ekström después de haber sido molestado por otro competidor que había sufrido un pinchazo.