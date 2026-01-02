Este sábado arranca el Rally Dakar: lo que debe saber de la edición 48 de la carrera más dura del mundo

La búsqueda de un quinto título para Carlos Sainz, el regreso de Peterhansel, y la esperada lucha entre la hegemónica Toyota y Dacia: son aspectos que prometen nuevas aventuras en el desierto de Arabia Saudita en el arranque de la edición 48 del Dakar, este sábado.
Carlos Sainz, al volante de un Ford Raptor, tratará de olvidar la decepción del año pasado, cuando tuvo que abandonar en la tercera etapa.
Si el veterano piloto español quiere sumar un nuevo “Tuareg” (el trofeo que recibe el ganador) tras los cosechados en 2010, 2018, 2020 y 2024, y suceder al saudita Yazeed Al Rajhi, deberá solventar las numerosas trampas que se le presentarán a lo largo de las 13 etapas, con un total de casi 8.000 kilómetros, más de la mitad de ellos cronometrados, en un país que alberga el mítico rally desde 2020, después de sus pasos por África y Sudamérica.
Según el director de la carrera, David Castera, este Dakar se anuncia “duro, equilibrado, con un estándar de dificultad intacto”.