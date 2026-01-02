Este sábado arranca el Rally Dakar: lo que debe saber de la edición 48 de la carrera más dura del mundo

La búsqueda de un quinto título para Carlos Sainz, el regreso de Peterhansel, y la esperada lucha entre la hegemónica Toyota y Dacia: son aspectos que prometen nuevas aventuras en el desierto de Arabia Saudita en el arranque de la edición 48 del Dakar, este sábado. Carlos Sainz, al volante de un Ford Raptor, tratará de olvidar la decepción del año pasado, cuando tuvo que abandonar en la tercera etapa. Si el veterano piloto español quiere sumar un nuevo “Tuareg” (el trofeo que recibe el ganador) tras los cosechados en 2010, 2018, 2020 y 2024, y suceder al saudita Yazeed Al Rajhi, deberá solventar las numerosas trampas que se le presentarán a lo largo de las 13 etapas, con un total de casi 8.000 kilómetros, más de la mitad de ellos cronometrados, en un país que alberga el mítico rally desde 2020, después de sus pasos por África y Sudamérica. Según el director de la carrera, David Castera, este Dakar se anuncia “duro, equilibrado, con un estándar de dificultad intacto”.

Dos etapas maratón

El rally comenzará y terminará en Yanbu, al borde del mar Rojo, en el oeste del país. Dos etapas maratón (4-5 de enero, y 9-10 de enero), con los participantes haciendo noche en un campamento vivac, figuran en un programa plagado de pasos rocosos y de montañas de dunas de arena. Al igual que en 2025, por motivos de seguridad, el trazado de esas etapas estará separado para los vehículos FIM (motos) y FIA (coches y camiones), que también descansarán en vivacs distintos. Con tres victorias en las cuatro últimas ediciones, entre ellas la de Al Rajhi el año pasado, los Toyota Hilux han dado amplias muestras de su nivel y de su fiabilidad.

Los sudafricanos Henk Lategan y Saood Variawa, el estadounidense Seth Quintero, el australiano Toby Price, el portugés Joao Ferreira o el polaco Eryk Goczal aspiran a conquistar su primer Dakar en coches. Otro antiguo campeón del Mundo de Rallies WRC (9 veces), el francés Sébastien Loeb, flamante vencedor en el Rally de Marruecos, buscará también su primer Dakar en su décima participación. “En el Dakar deben reunirse todas las condiciones, la suerte, la mecánica, la fiabilidad, la navegación, el pilotaje”, sostiene Loeb. Y otro veterano, Nasser Al Attiyah, correrá con Dacia al igual que Loeb y que el campeón del mundo brasileño Lucas Moraes.

¿Cuántos participantes tendrá el Rally Dakar?

Con 812 participantes (325 vehículos, con 118 motos), el primer objetivo para todos será llegar al final de lo que, más allá de una competición deportiva, es cada año una aventura humana. Una lucha entre constructores oficiales en la que podrían ser jueces los equipos privados X-Raid y M-Sport que formarán con coches Mini y Ford. Después de un año de pausa, Stéphane Peterhansel, apodado “Mr Dakar” por su récord de victorias (14, seis de ellas en moto) competirá a sus 60 años en la categoría Stock con un Land Rover Defender.

“La experiencia no hace el Dakar más fácil, sólo ayuda a comprender hasta qué punto es realmente difícil”, resumió el veterano francés. En motos, el australiano Daniel Sanders (KTM), vigente campeón, deberá emplearse a fondo ante las Honda del francés Adrien van Beveren (3º el año pasado) y el estadounidense Ricky Brabec, vencedor en 2024.

Juan Vélez, único colombiano en el Dakar

El paisa Juan Vélez será el único colombiano en la edición 48 de la carrera. Será su sexto Dakar, pero con un nuevo reto: debutará en la categoría Rally Classic, dejando atrás los SSV. Vélez competirá a bordo de un Toyota Land Cruiser J100 #706, con 240 HP. La página oficial del Dakar publicó un perfil de Vélez, con los siguientes datos: “En 2018 incursionó primero en el DR 40 de Argentina y luego en el Atacama Rally de Chile 2019, obteniendo podios en ambas carreras. Animado por esos resultados tomó parte de la primera edición del SARR y logró llegar al final”. En su debut en el Dakar 2021 con un vehículo SSV, Vélez debió abandonar, aunque se reenganchó en la modalidad Experience. En 2022 finalizó en el 29º lugar de los SSV. Luego, en la edición 2023 subió al P26 en la competitiva T3 y en 2024 finalizó en el P21 de la Challenger. En el Dakar 2025, “Jota” y su copiloto Gastón Mattarucco se sobrepusieron a varios problemas mecánicos y lograron alcanzar el P 31 de la categoría Challenger. Para el Dakar 2026, Vélez da un salto de calidad y con un Porsche Cayenne 955 S se suma a la categoría Classic con la intención de gozar plenamente de la experiencia, llegar “enteritos” y en el top-10”.

Las etapas del Rally Dakar