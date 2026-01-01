“Llevo años sintiendo que sería mi última gran oportunidad”: Carlos Sainz se confiesa antes del arranque del Rally Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Ford) reconoce que lleva ya “muchos años” con una sensación de que la edición que afronta del Rally Dakar puede ser su “última gran oportunidad”, aunque sigue “con la misma ilusión” que en la primera carrera, por lo que se enfrenta a esta nueva con el deseo de “alargar todavía más ese récord” que mantiene como el piloto más veterano en ganarlo. También le puede interesar: Carlos Sainz busca un quinto Dakar; en 2024 se convirtió en el vencedor de más edad “Me motiva seguir yendo al Rally Dakar. Sigo con la misma ilusión y me sigo divirtiendo, que es fundamental porque si no me divirtiera, no iría. No invertiría en ese sufrimiento que requiere, ese respeto que requiere esta carrera antes de ir, de entrenar duro físicamente. Me gusta conducir, me gusta entrenar, me gusta disfrutar del Dakar y me gusta competir, obviamente”, manifestó el madrileño en una entrevista concedida a Europa Press en las oficinas de Red Bull España en Madrid antes de presentar su proyecto con Ford.

Antes de partir hacia Arabia Saudí para afrontar su decimonovena participación en el ‘raid’, del 3 al 17 de enero, Carlos Sainz valoró un nuevo asalto al Dakar, sentado cerca de su “moderno” Ford Raptor T1+, el arma para luchar por su quinto entorchado. “Es un coche que reúne todos los ingredientes para ser potencialmente ganador del Dakar”, aseguró el veterano piloto que nota cómo “va aumentando la adrenalina de que llega la carrera”. “La preparación para esta edición ha sido muy similar a la de todos los años. En la parte física más o menos ya me conozco muy bien y utilizo las mismas herramientas que he utilizado estos años y los mismos parámetros. Y luego en la parte del coche llegamos mejor preparados de lo que llegamos el año pasado, que era un coche nuevo, tenemos un año más de experiencia”, explicó el ‘Matador’.

Este confesó que, como en los últimos años, encara esta nueva edición del rally “con esa sensación” de que puede ser su última gran oportunidad en el Dakar donde tiene “el récord de piloto más veteranos en ganarlo”. “Primero fue con 57 años (en 2020), luego con 61 (en 2024, superando su propio récord). Mi objetivo es alargar todavía más ese récord, pero quiero pensar que vamos a tener otras opciones. Para ganar no me obsesionan los récords, me obsesiona ganar”, afirmó. Y para seguir agrandando su legado, su implicación en el desarrollo del coche ha sido “importante porque el piloto marca un poco el camino hacia dónde ir”. “Soy un piloto veterano y que ya he puesto a punto muchos coches, tengo muy claro cómo quiero que funcione. En ese sentido, por eso también las marcas consideran que la fórmula mía, por llamarla de alguna manera, es una fórmula que ha sido ganadora”, declaró el madrileño. “Además, esa fórmula me ha dado la opción de ganar con cuatro marcas diferentes y ojalá pueda ganar también con Ford. Sería un broche muy bonito porque esta marca me dio la oportunidad de llegar al Mundial hace unos años, fui su primer piloto oficial”, aseveró el cuatro veces ganador del Dakar.

“La experiencia es vital para ganar, a los jóvenes por eso les cuesta”

Por ello, “intentar ganar con el Raptor T1+ es un reto” que le motiva mucho y para ello conoce bien qué cualidades ha de tener un piloto para alzarse con la victoria: “Es muy sencillo, tiene que tener velocidad, talento y la experiencia para saber dosificar. Eso es vital”. Precisamente, opina que esto último es lo que más “le cuesta a los jóvenes para ganar” el rally. “En una carrera de larga duración como el Dakar, que son dos semanas, debes saber medir también un poco cuando hay que frenar y medir los riesgos. Luego cada carrera es diferente y hay que leerla cuando toca de la mejor manera posible y aplicar la experiencia. Pero por mucha experiencia que tengas, si no tienes velocidad no vas a ganar; y por mucha velocidad que tengas, creo que si te falta experiencia, va a ser difícil ganar”, destacó Sainz, que valora que estas cualidades “no han cambiado” en los últimos años.

En esa línea, recuerda “muy contento” su primera victoria en el Rally Dakar celebrado en Argentina en el año 2010 al volante del Volkswagen Touareg, “un gran coche”. “Al final, era el primer objetivo que nos habíamos planteado, ser el primer español en ganarlo en coches. Disfruté mucho de esa primera victoria y luego de las que han venido después”, confesó. En esa primera victoria, así como en las otras tres, en el asiento de copiloto ha estado Lucas Cruz, con el que forma “un buen equipo”. “El factor copiloto en el Dakar es vital y determinante. Yo tengo la suerte de haber ganado las cuatro ediciones con Lucas. Nos conocemos muy bien, es una gran persona y un gran copiloto. Realmente creo que nos compenetramos bien, sabemos muy bien de qué pie cojea cada uno”, remarcó el piloto madrileño

“Espero que el GP de España sea un éxito para Madrid”

Fuera del mundo de los rallys, al nuevo año, al que le pide “salud”, viene marcado por la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en septiembre. Un evento que “como madrileño” espera que sea un “éxito para España y Madrid”. “Estoy convencido de que Madrid reúne todas las cualidades y se caracteriza por acoger con los brazos abiertos a todo el mundo”, advirtió. “Madrid tiene todo lo que hace falta por el sitio, dónde está ubicado en circuito entre el aeropuerto y la ciudad, que es tremendamente cómodo para los equipos. Lo que falta es que a nivel deportivo sea también un éxito y que a los pilotos les guste el circuito, que es lo más importante”, deseó.