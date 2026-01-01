“Llevo años sintiendo que sería mi última gran oportunidad”: Carlos Sainz se confiesa antes del arranque del Rally Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Ford) reconoce que lleva ya “muchos años” con una sensación de que la edición que afronta del Rally Dakar puede ser su “última gran oportunidad”, aunque sigue “con la misma ilusión” que en la primera carrera, por lo que se enfrenta a esta nueva con el deseo de “alargar todavía más ese récord” que mantiene como el piloto más veterano en ganarlo.
“Me motiva seguir yendo al Rally Dakar. Sigo con la misma ilusión y me sigo divirtiendo, que es fundamental porque si no me divirtiera, no iría. No invertiría en ese sufrimiento que requiere, ese respeto que requiere esta carrera antes de ir, de entrenar duro físicamente. Me gusta conducir, me gusta entrenar, me gusta disfrutar del Dakar y me gusta competir, obviamente”, manifestó el madrileño en una entrevista concedida a Europa Press en las oficinas de Red Bull España en Madrid antes de presentar su proyecto con Ford.