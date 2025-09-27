Mayerli Buitrago es el primer oro colombiano en el Mundial de Para Atletismo

El talento y la determinación también son herencia familiar. Carlos Daniel Serrano logró brillar como nunca en el Mundial de Paranatación en Singapur en jornadas anteriores, y hoy el turno fue para su tía Mayerli Buitrago, quien alcanzó el primer oro en el Mundial de Para Atletismo, India 2025.
Abriendo con broche de oro, Mayerli tuvo una actuación impecable en el mundial y fue la primera participación colombiana en competencia. Le contamos todos los detalles y la historia detrás de esta campeona.