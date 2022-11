Deportivo Pasto se llevó un punto del Atanasio Girardot, tras igualar 0-0 ante el DIM, que por más que luchó no pudo batir al arquero Diego Martínez.

El Poderoso lo intentó por todos los medios, pero le faltó tranquilidad y mejor finalización de las opciones que creó en los 90 minutos.

Luciano Pons perdió la más clara a los 43 minutos del primer tiempo, cuando el balón le llegó y solo, frente al arco, desvió la pelota, ahogando el grito de gol de los aficionados que aguantaron el frío y la lluvia que acompañó el juego.

Pero además de la opción de Pons, el local tuvo oportunidades con Díber Cambindo, Vladimir Hernández y al final, con Felipe Pardo, quien regresó tras ser ausente en varias fechas por lesión.

Precisamente, al final del juego Pardo habló sobre el resultado y la frustración que sintieron en el campo por no poder ganar.

“Lo buscamos, lo intentamos por todos los medios pero las cosas no se nos dieron, sabíamos que este era un rival que iba a venir a buscar complicarnos, a no dejarnos jugar, a cerrarse como lo hicieron y aunque tratamos de buscar el gol por todos los medios no lo logramos”.

Este empate, unido a la victoria que logró Águilas en su casa 2-0 ante América, le permite a los dirigidos por Leonel Álvarez a ser los líderes del cuadrangular con tres puntos, seguido de DIM y Pasto con uno, mientras que el América es último sin puntos.