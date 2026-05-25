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Con 316 competidores, Medellín recibe a las promesas del tiro con arco continental

El certamen, que cuenta con la presencia de representantes de 16 países, se disputará en la unidad deportiva de Belén hasta este jueves.

  • Las grandes promesas del tiro con arco del continente disparan esta semana en Medellín. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Las grandes promesas del tiro con arco del continente disparan esta semana en Medellín. FOTO CAMILO SUÁREZ
  • Alejandro Gil va por oro este jueves en el Panamericano. FOTO: CORTESÍA FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA
    Alejandro Gil va por oro este jueves en el Panamericano. FOTO: CORTESÍA FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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En el tiro con arco, Medellín ya goza de reconocimiento internacional no solo por la calidad de los deportistas que se forman y entrenan en la ciudad, sino también por su capacidad para organizar eventos de talla mundial. Prueba de ello es que la capital antioqueña será sede del Campeonato Mundial de la especialidad en 2027, certamen clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por lo pronto, en la Unidad Deportiva de Belén, considerada el templo de este deporte en Antioquia, se reúnen esta semana 316 deportistas de 16 países durante el Campeonato Panamericano juvenil y máster. En este no solo compiten hombres y mujeres que aún mantienen intacta su puntería pese al paso de los años, sino también las nuevas promesas que aspiran a convertirse en figuras mundiales.

La importancia que ha adquirido la ciudad dentro del calendario de la World Archery es el resultado de más de una década de trabajo organizativo, según explicó María Emma Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Tiro con Arco y miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional.

“Los eventos que hemos hecho desde 2013, como las siete Copas del Mundo, además de Suramericanos y Panamericanos, le han demostrado a la Federación Internacional que somos capaces de organizar competencias de gran formato. Tenemos la capacidad de conformar comités organizadores sólidos y todos los eventos han sido exitosos”, señaló Gaviria.

Lea: “A Colombia nunca la dejaré”: Sara López tras su emotivo regreso, con oro mundial, al tiro con arco

La dirigente destacó que, más allá de la infraestructura deportiva, Medellín ha sabido conquistar a delegaciones y dirigentes por el ambiente que ofrece la ciudad. “Siempre hablan de la amabilidad de la gente, de cómo los atienden en hoteles, restaurantes y en la calle... el clima. Eso hace que cada vez que levanto la mano en una asamblea para pedir un evento, me digan que sí”, agregó.

Ese respaldo quedó reflejado a finales de 2024, cuando Medellín obtuvo la sede del Campeonato Mundial de 2027 tras imponerse en la votación a potencias organizativas como Inglaterra, China, Polonia y Dinamarca. “Eran once votos y logramos ganar la sede. Ahí influyó mucho todo el trabajo previo que hicimos con eventos de gran formato, en los que demostramos que éramos capaces de realizar un campeonato mundial”, recordó Gaviria.

Para la dirigente, el actual Panamericano juvenil y máster también tiene un valor especial por el nivel de los participantes y por la proyección deportiva que representa. “Acá estamos viendo la renovación del tiro con arco, por eso el nivel está alto. Este campeonato reúne el futuro del tiro con arco en el continente”, afirmó la también presidenta de la Confederación Panamericana de la especialidad.

Categorías y modalidades del Panamericano Juvenil y Máster

El certamen, que ya disputa sus rondas clasificatorias, tendrá este jueves desde las 8:30 de la mañana las finales en las categorías sub-15, sub-18 y sub-21. Colombia cuenta entre sus principales cartas con Andrés Hernández, olímpico en París 2024 y referente de la sub-21, además de Salomé Duque y Cristóbal Giraldo, ambos en la categoría sub-18.

La realización de este Panamericano ratifica a Medellín como uno de los grandes centros del tiro con arco en América y, al mismo tiempo, sirve como antesala del gran reto que asumirá la ciudad en 2027, cuando reciba a los mejores arqueros del planeta en busca de un cupo olímpico.

Colombia se destaca

Alejandro Gil va por oro este jueves en el Panamericano. FOTO: CORTESÍA FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA
Alejandro Gil va por oro este jueves en el Panamericano. FOTO: CORTESÍA FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA

Durante el Panamericano de arco en Medellín hay varios deportistas de Colombia que vienen sobresaliendo. Por ejemplo, este lunes el antioqueño Alejandro Gil llegó a la final en la modalidad recurvo masculino, categoría sub-15, e irá por el oro este jueves ante el mexicano César Niembro.

Entre tanto, Ana Lucía Guarín terminó cuarta en el recurvo femenino sub-15. Además, en las rondas clasificatorias, Julián Gómez y Jaider Mosquera fueron primero y segundo en compuesto masculino sub 21, en su orden, con 706 y 702 puntos.

Mientras que Michelle Cardona fue primera en el compuesto femenino sub-21 con 699 unidades.

Por su parte, la colombiana Eliana Siado logró presea de bronce en compuesto femenino +50 años, lo mismo que Harold Cuadros en compuesto masculino +50.

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