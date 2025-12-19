Alejandra Usquiano: 13 años después, la arquera dorada regresa al top 5 mundial

Al observar el ascenso de Alejandra Usquiano en el ranking mundial del tiro con arco, sorprende la regularidad de la antioqueña.

En medio del altísimo nivel de la modalidad de compuesto, la deportista de 32 años ha logrado mantenerse en la élite gracias a su disciplina y resultados constantes.

Desde que comenzó a figurar en el escalafón de la World Archery en 2008, su trayectoria ha sido notable: el 13 de junio de 2012 alcanzó su posición más alta (segunda) y, trece años después, vuelve a ser top 5. Actualmente, ocupa la cuarta casilla, siendo la mejor representante nacional en la tabla.

Junto a su compatriota Sara López, considerada la mejor arquera de la historia y hoy en el puesto 11, ha formado una dupla dorada que ha consolidado a Colombia como una potencia en dicho deporte.

Con cuatro medallas en Campeonatos Mundiales (oros por equipos en 2013, 2017 y 2021, y un bronce individual en 2025), Alejandra cerró esta temporada de forma brillante. En los Juegos Bolivarianos de Perú conquistó dos oros y una plata, mientras que recientemente se coronó campeona del Río Indoor 2025 en Brasil, tras vencer a la mexicana Dafne Quintero 147-144.

“Ese cuarto lugar me confirma que el buen trabajo brinda frutos y que nunca hay que darse por vencidos”, comentó Aleja, quien a diferencia de otros colegas no se detiene en vacaciones. Su mirada ya está puesta en la Copa Mundo bajo techo en Francia el próximo enero.

Para la arquera, que ahora representa al Valle del Cauca y entrena desde 2024 con el técnico mexicano Jesús Sánchez, el secreto es la calidad sobre la cantidad. Además de las modalidades outdoor (aire libre) e indoor (bajo techo), Usquiano ha empezado a explorar el field (campo) y el 3D para diversificar su mente y técnica, tal como hacen los grandes referentes mundiales.

Graduada en Fisioterapia, su mayor motivación actual es la inclusión del arco compuesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Desde que se conoció la noticia, creció la ilusión. En Colombia hay un nivel excelente y será una competencia interna muy linda”, sostuvo, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que no escatime en el apoyo a las salidas internacionales.

Para Usquiano, el camino hacia la perfección en la arquería no tiene atajos: “Hay que dar el 100% en cada flecha, y el destino decidirá quiénes llegaremos a esa cita olímpica”.

Con la mira puesta en 2028, la antioqueña demuestra que su vigencia no es casualidad. Con una mente fuerte y una puntería prodigiosa, ya se ganó, desde hace mucho tiempo, el respeto entre sus grandes oponentes.

