“A Colombia nunca la dejaré”: Sara López tras su emotivo regreso, con oro mundial, al tiro con arco

Era tanta la emoción que sentía Sara López, que la reconocida estrella del tiro con arco mundial no paraba de llorar. Y no era para menos, pues llevaba un año sin competir en representación de Colombia. “Me siento como cuando gané mi primera Copa del Mundo en 2013”, confesó Sara tras su nueva victoria.

En Puebla, México, donde se celebró recientemente la primera parada de la Copa Mundo de la especialidad en 2026, la deportista que compite en la modalidad de compuesto dejó claro que es una fuera de serie. Con nervios de acero, sobre todo al ganar tres partidos en el desempate, López volvió a impresionar con su talento al vencer, en una emotiva final, a la estonia Lisell Jaatma por solo un punto de diferencia (149-148). Esa victoria la clasificó, de manera anticipada, a la Final del certamen que tendrá lugar en Saltillo, México, entre el 12 y 13 de septiembre próximo.

De esta manera, y con su regreso brillante, López ratificó por qué es considerada la mejor arquera de todos los tiempos.

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“La verdad me siento demasiado feliz. No competía en esta clase de certámenes desde hacía un año porque me casé y estaba completando mi proceso migratorio en los Estados Unidos y no se permitía salir del país hasta que esto se culminará”, comentó la risaraldense, en charla con El Colombiano.

La deportista, de 30 años de edad, es la primera y única arquera en ganar la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai en nueve ocasiones. Además, en paradas de dicho certamen acumula ya 27 preseas de oro, 13 de ellas en la categoría individual (las otras son en equipos damas y mixtos).

La arquera, que además suma siete títulos en Mundiales, venía compitiendo en campeonatos nacionales bajo techo en Estados Unidos y con Puerto Rico, pues de esa nación es su esposo, el también arquero Jaen Pizarro.

“Este triunfo tiene un valor grande para mí porque había mucha gente especulando, creando comentarios malintencionados de que me pasaría de país y que cuando volviera no sería igual que antes, que mi nivel había bajado y creo que en algún momento me creí esas palabras, más allá de que siempre me mantuve en silencio. A Colombia nunca lo dejaré. Comprendí que aún sigo fuerte, estable, más allá de que debo corregir muchos detalles”, comentó López, quien la próxima semana estará compitiendo en el Campeonato Nacional con sede en Medellín.

“En Puebla inicié la competencia con muchas dudas, nervios. Me di duro por los números (696 puntos) que hice en la ronda de clasificación, en la que terminé tercera. Siento que debo mejorar en el diálogo interno. Mantuve la calma, y con los dos días adicionales que tuve de práctica trabajé en el ritmo para lograr este valioso triunfo”, indicó López, quien tiene una meta clara, competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

López no estará en la Copa Mundo de Shanghái, en mayo, pero sí en las de Turquía (junio) y España (julio), además de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (julio), Juegos Suramericanos en Rosario (septiembre) y el clasificatorio a Panamericanos.

“Será un año movidito, pero comencé con el pie derecho y eso me da mucha motivación. Mi meta a gran plazo es buscar la clasificación a Olímpicos, el trabajo no para”, sostuvo la reina del tiro con arco mundial.