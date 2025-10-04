x

El colombiano Alonso se cayó, pero saldrá segundo en el Gran Premio de Indonesia de Moto2

El piloto colombiano David Alonso fue protagonista en el clasificatorio de Indonesia. Por primera vez saldrá desde la segunda posición de un GP de Moto2. ¿A cuánto quedó de la pole?

  David Alonso, orgulloso por su segundo lugar de partida para el GP de Indonesia. Marcha 11° en su primer año en Moto2. FOTO X-TEAM ASPAR
    David Alonso, orgulloso por su segundo lugar de partida para el GP de Indonesia. Marcha 11° en su primer año en Moto2. FOTO X-TEAM ASPAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

04 de octubre de 2025
bookmark

El piloto colombiano David Alonso, integrante del CFMoto Power Electronics Aspar Team, firmó este sábado en Mandalika el mejor resultado de su corta trayectoria en sesiones cronometradas de Moto2.

Alonso saldrá desde la segunda posición en el Gran Premio de Indonesia, tras quedarse a apenas una décima de segundo de lo que hubiera sido su primera pole en la categoría intermedia.

Lea: “Veía a Marc Márquez como un Dios... y hoy entreno con él”: David Alonso en entrevista exclusiva

Y eso que durante en el segundo entrenamiento libre sufrió una espectacular caída, pero sin consecuencias.

“No pain, no gain. Let’s race (Sin dolor no hay ganancia. Vamos a correr”, comentó Alonso en su cuenta de Instagram, en la que montó el video de su accidente.

El registro definitivo del colombiano fue de 1.32,499, tiempo que lo mantuvo en lo más alto durante buena parte del entrenamiento hasta que, en el último suspiro, el brasileño Diogo Moreira logró arrebatarle la pole con su quinta marca de la temporada.

Completará la primera fila Izan Guevara, que también alcanzó su mejor clasificación desde que compite en Moto2.

La solidez del Aspar Team en Indonesia

La jornada ratificó el buen momento del CFMmoto Power Electronics Aspar Team. Tanto Alonso como su compañero Dani Holgado accedieron con solvencia a la Q2 (calificación 2) tras un sólido rendimiento en los entrenamientos libres, donde el colombiano fue segundo y el español quinto.

Alonso: confianza y ambición para la carrera

El piloto colombiano valoró positivamente su desempeño: “Tengo una buena posición para estar luchando por la cabeza de la carrera. Todos los pilotos buscan el récord de la pista y en estas situaciones es complicado mantener la referencia”.

Y añadió: “Me falta un poco de ritmo en solitario, pero intentaré repetir durante diez vueltas lo que he hecho hoy, porque me ayudará a hacer una buena carrera”.

Además: David Alonso, preparado para el GP de las Américas de Moto2

Preguntas sobre la nota:

¿Quién es David Alonso, el piloto colombiano de Moto2?
David Alonso es un joven piloto colombiano de 18 años que compite en el Aspar Team. En su primera temporada completa en Moto2 ha mostrado una rápida evolución.
¿Qué le pasó a David Alonso en el GP de Indonesia?
Sufrió una caída durante los entrenamientos, pero logró recuperarse para clasificar segundo, a solo una décima del líder Diogo Moreira.
¿A qué hora y dónde ver el GP de Indonesia de Moto2 desde Colombia?
La carrera se disputará este domingo a las 12:15 a. m. (hora de Colombia) y podrá seguirse en los canales deportivos oficiales o plataformas de MotoGP.

