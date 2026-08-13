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Russell Westbrook, leyenda de la NBA, deja en duda su futuro tras 18 años de carrera

Westbrook dejó una fuerte señal sobre el final de su carrera al publicar un enigmático video, cerrando así una trayectoria de 18 años marcada por récords y un MVP.

  • Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017, estaría cerca de poner punto final a una carrera de 18 temporadas. FOTO GETTY
    Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017, estaría cerca de poner punto final a una carrera de 18 temporadas. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 4 horas
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Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017 y poseedor del récord de triple dobles, publicó el miércoles un video en sus redes sociales en el que aparentemente anunció su retirada del básquetbol a los 37 años.

El video, de tres minutos y medio de duración, está narrado por el actor Michael B. Jordan y muestra al jugador observando algunos de los momentos destacados de sus 18 años de carrera.

El base no pronuncia palabra en el video, pero lo acompañó con un mensaje en su publicación en X.

“A veces ni siquiera sabes cuándo ya has visto el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó”, escribió el exjugador de los Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers.

Nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas, Westbrook estaba sin equipo después de jugar su última temporada con los Sacramento Kings, con los que promedió 15,2 puntos, 5,4 rebotes y 6,7 asistencias.

En su plenitud, el base fue uno de los jugadores más potentes físicamente de la liga, pero en la recta final de su trayectoria no consiguió adaptar su juego a una competición cada vez más enfocada en el tiro exterior.

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Elegido en el cuarto lugar del Draft de 2008, el estadounidense lideró la NBA en anotación en las temporadas 2014-2015 (28,1 puntos de media) y 2016-2017 (31,6).

Con el uniforme de los Thunder, con los que jugó once campañas y formó una temible pareja con Kevin Durant, Westbrook llegó en 2012 a sus únicas Finales de la NBA, perdidas ante los Miami Heat de LeBron James.

En 2017, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP), superó un récord de medio siglo de Oscar Robertson de triples dobles en una temporada regular, al terminar 42 partidos con cifras de dos dígitos en puntos, rebotes y asistencias.

En 2021 se aupó como el jugador con más triples dobles de la historia, desbancando también a Robertson, hasta cerrar su trayectoria con un total de 209.

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Desde su salida de Oklahoma City, Westbrook tuvo estancias menos brillantes con los Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers y Denver Nuggets, antes de firmar por un año con Sacramento con un contrato mínimo de veterano.

“¡Una leyenda absoluta! ¡Qué carrera tan increíble!”, lo felicitó en X el base All Star Trae Young, de los Wizards.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos triple-dobles consiguió Russell Westbrook durante su carrera en la NBA?
Russell Westbrook terminó su trayectoria con 209 triple-dobles, cifra que lo convirtió en el jugador con más registros de este tipo en la historia de la NBA.
¿Cuándo ganó Russell Westbrook el premio MVP de la NBA?
Westbrook fue elegido MVP de la NBA en 2017, temporada en la que hizo historia al superar el récord de triple-dobles de Oscar Robertson en una campaña regular.
¿Qué récord de Oscar Robertson rompió Russell Westbrook en 2017?
Westbrook superó el récord de 41 triple-dobles en una temporada regular que Oscar Robertson había establecido cinco décadas antes, al conseguir 42 partidos con dobles dígitos en puntos, rebotes y asistencias.
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