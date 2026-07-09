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Luto en el ciclismo colombiano: murió Rafael Antonio Niño, ganador de seis Vueltas a Colombia y cinco Clásicos RCN

El boyacense venía con problemas de salud y murió en el hospital San Rafael.

  • Rafael Antonio Niño, reconocido ciclista colombiano que compitió en Europa y fue uno de los más ganadores de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Rafael Antonio Niño, reconocido ciclista colombiano que compitió en Europa y fue uno de los más ganadores de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  • Luto en el ciclismo colombiano: murió Rafael Antonio Niño, ganador de seis Vueltas a Colombia y cinco Clásicos RCN
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El ciclista boyacense Rafael Antonio Niño, conocido en el ámbito del ciclismo como el Niño de Cucaita, en honor a su pueblo natal, murió de un paro respiratorio en el hospital San Rafael, donde había sido internado desde hace varios días por algunos problemas de salud.

Niño, quien era uno de los ciclistas más reconocidos del país, tiene en su palmarés de victorias seis títulos en la Vuelta a Colombia y cinco coronas en el Clásico RCN. También fue uno de los primeros en llegar al ciclismo de Europa, en el Jolly Cerámica en 1974 disputando el Giro de Italia de ese año, siendo gregario de Giovanny Battaglin.

Regresó a Colombia y conformó el equipo Banco Cafetero, del cual fue el líder.

Conozca: La inspiradora historia de Torstein Træen: venció un cáncer y ahora lidera el Tour de Francia

Niño posee el récord de más triunfos en la Vuelta a Colombia, seis títulos, por encima de otros reconocidos corredores como Ramón Hoyos, Martín Emilio Cochise Rodríguez y Luis Herrera.

Tras su retiro, se convirtió en el director deportivo del equipo Café de Colombia, con el que participó en el Tour de Francia, durante la década de los 80.

Luto en el ciclismo colombiano: murió Rafael Antonio Niño, ganador de seis Vueltas a Colombia y cinco Clásicos RCN

Triunfos de Niño en su carrera

1970

Vuelta de la Juventud

Vuelta a Colombia

1971

Clásico RCN

1972

1 etapa de la Vuelta a Colombia

1973

Vuelta a Colombia, más 2 etapas

1 etapa del Clásico RCN

1975

Vuelta a Colombia, más 3 etapas

Clásico RCN, más 2 etapas

1977

Vuelta a Colombia, más 3 etapas

Clásico RCN

1978

Vuelta a Colombia, más 1 etapa

Clásico RCN, más 2 etapas

1979

Clásico RCN, más 1 etapa

1980

Vuelta a Colombia, más 3 etapas

1981

3 etapas de la Vuelta a Colombia

Continúe leyendo: Los colombianos que desafiarán a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia-2026

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién fue Rafael Antonio Niño y por qué es una leyenda del ciclismo colombiano?
Rafael Antonio Niño fue uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia. Ganó seis Vueltas a Colombia y cinco Clásicos RCN, marcas que lo convirtieron en uno de los máximos referentes del ciclismo nacional.
¿De qué murió Rafael Antonio Niño?
El exciclista falleció a causa de un paro respiratorio en el hospital San Rafael, donde permanecía hospitalizado desde hacía varios días por complicaciones de salud.
¿Cuántas Vueltas a Colombia ganó Rafael Antonio Niño?
Rafael Antonio Niño conquistó seis títulos de la Vuelta a Colombia, un récord histórico que lo ubica como el máximo ganador de la competencia.
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