Atlético Nacional femenino se trajo un empate de Cali y este sábado buscará la final de la Liga

Atlético Nacional femenino se trajo un valioso empate de su visita al Deportivo Cali y este sábado, en el Atanasio Girardot, buscará un triunfo que le permita avanzar a la final de la Liga Femenina. Las orientadas por Jorge Mario Barreneche, se fueron adelante en el marcador, a los 40 minutos, con el tanto de Manuela González, quien aprovechó un error en la salida de las azucareras para puntear el balón y bañar a la arquera Luisa Agudelo. Con la victoria parcial, se fueron al descanso y en la segunda parte, aunque trataron de controlar el juego y el marcador, se vieron sorprendidas por un Cali que salió decidido a buscar el empate.

Las locales no dejaron de insistir y a los 75 minutos, aprovecharon una distracción en la zona defensiva de las verdolagas, para tras un cobro de tiro libre, encontrar a Zharick Montoya, quien de cabeza envió el balón al fondo del arco. Las verdolagas trataron de volver a poner a favor el marcador, pero ya el tiempo no les permitió más celebraciones. Ahora, las orientadas por Barreneche, regresarán a casa para este sábado, a las 5:30 p.m., disputar el duelo de vuelta de la semifinal. Sobre el empate el entrenador argumentó que “estas llaves son complicadas, por eso valoramos el punto que nos llevamos, pero vamos por más”. Manuela González, por su parte, sostuvo que “vamos a nuestra casa, con nuestra gente y sabemos que vamos a dar el 200% para buscar la victoria y avanzar a la final”. Una victoria por cualquier marcador les dará el paso a la final, mientras que cualquier empate las llevará a resolver el cupo de la final, desde los lanzamientos de tiro penal.