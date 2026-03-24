Tras adiós de Nairo, ¿se acaba generación dorada del ciclismo de Colombia?

“Lo que consiguió Nairo fue ser bandera de Colombia. Un estudio hace algunos años sobre quiénes eran los cinco deportistas más populares en Colombia arrojó que Nairo era el primero entre Falcao, James Rodríguez, Rigoberto Urán y Egan Bernal”, recordó Contador en charla con Eurosport España.

Contador, ganador de dos tours, dos giros de Italia y tres vueltas a España, destacó que Nairo fue durante años símbolo de orgullo y perseverancia de todo un país en el pelotón internacional.

Incluso, otro histórico como el español Alberto Contador, se pronunció sobre la despedida del escarabajo boyacense.

“Recuerdo que cuando empecé a ver correr a Nairo terminó segundo en el Tour de Francia la primera vez que lo hizo (2013). Entonces él ha sido una motivación para mí”, confesó a este medio, por allá en el 2017, Egan Bernal, quien luego, en el 2019, conquistó el Tour galo.

“Para mí, Nairo ha sido el mejor ciclista colombiano de todos los tiempos”, comentó el excorredor Víctor Hugo Peña en Espn. “Por todo lo que logró, Quintana será un ídolo nacional para siempre”, agregó Peña, primer pedalista del país en ser líder de un Tour de Francia (año 2003).

El impacto de lo que hizo Nairo Quintana en el ciclismo fue tan grande, que la noticia de su adiós a la alta competencia a final de la actual temporada sigue siendo tendencia en el ámbito mundial. Su legado no solo se mide en títulos, sino en la huella que dejó en todo un país.

En ese mismo medio, y durante la actual Vuelta a Cataluña, Quintana, con 36 años de edad, no ocultó que siente nostalgia por dejar el pedalismo de élite, pero a la vez expresó que se va feliz.

“Si bien esta es mi última temporada, estoy muy tranquilo. Estoy emocionado de poder terminar de esta manera, siempre pedaleando a tope, dando lo mejor de mí para mi equipo, mi país. Ya no queda más por hacer, han pasado muchos años y es hora de empezar un nuevo comienzo en otras actividades”, sostuvo el corredor que ganó un Giro de Italia, una Vuelta a España y fue tres veces podio en el Tour francés.

“Ha sido una carrera muy bonita, con muchas subidas y bajadas, siempre con mucha lucha pero pedaleando con mucho corazón”, dijo.

¿Fin a una época dorada?

Pero el retiro de Nairo no solo representa la salida de un ídolo. Con la despedida de él también parece cerrarse, poco a poco, una de las etapas más brillantes del ciclismo colombiano: la llamada generación dorada. Una camada de corredores que puso al país en la élite mundial y que, con el paso del tiempo, ha ido bajando el telón.

“Con el retiro de Nairo Quintana se acaba toda una era grandiosa y de éxito del ciclismo colombiano. Desaparece una figura de las grandes vueltas, y en uso de su buen retiro quedan unos muy buenos ciclistas pero que no tienen los quilates para poner de nuevo a Colombia en lo más alto, y con tanta regularidad, en esas prestigiosas pruebas”, dijo Jorge Ovidio González, experto en ciclismo en el país.

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Antes o después de Quintana, varios de esos nombres ya dijeron adiós o entraron en el ocaso de sus carreras. Figuras como Rigoberto Urán, subcampeón olímpico en Londres-2012, así como en los giros italianos de 2013 y 2014 y del Tour de 2017; y Esteban Chaves, podio en Giro (2°) y Vuelta (3°) en 2016, marcaron una época inolvidable.

A ellos se suman Sergio Luis Henao, Carlos Betancur, Darwin Atapuma, Julián Arredondo, Jarlinson Pantano y Winner Anacona, quienes en su momento fueron protagonistas en la montaña europea y en las grandes vueltas.

No obstante, en una época en la que hay más ciencia y tecnología y los ciclistas jóvenes empiezan a dominar en el pelotón mundial, el ciclismo colombiano no se detiene.

Mientras una generación se despide, otra intenta sostener el legado. Corredores como Egan Bernal, campeón también del Giro-2021; Daniel Felipe Martínez, sólido en carreras por etapas y subcampeón de la corsa rosa en 2024; Santiago Buitrago, ganador de etapas en grandes vueltas; y Sergio Higuita, protagonista en clásicas y montaña, representan la continuidad de un país que se acostumbró a competir entre los mejores.

Hoy, con Nairo diciendo adiós, no solo se empieza a despedir un campeón: se apaga, lentamente, una generación que cambió la historia del ciclismo colombiano y que convirtió al país en protagonista del pelotón mundial en cada carrera en la que participaba.

Ahora, con el ejemplo que dejó Nairo, siempre pedaleando y ganando ante la adversidad, sobre todo cuando lo discriminaban por su estatura o color de piel, queda abierta la puerta para que nuevos nombres sigan escribiendo más historia. “Nairo era bandera de Colombia”, recalcó Contador.

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