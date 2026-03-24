Tras adiós de Nairo, ¿se acaba generación dorada del ciclismo de Colombia?

El impacto de lo que hizo Nairo Quintana en el ciclismo fue tan grande, que la noticia de su adiós a la alta competencia a final de la actual temporada sigue siendo tendencia en el ámbito mundial. Su legado no solo se mide en títulos, sino en la huella que dejó en todo un país.
“Para mí, Nairo ha sido el mejor ciclista colombiano de todos los tiempos”, comentó el excorredor Víctor Hugo Peña en Espn. “Por todo lo que logró, Quintana será un ídolo nacional para siempre”, agregó Peña, primer pedalista del país en ser líder de un Tour de Francia (año 2003).
“Recuerdo que cuando empecé a ver correr a Nairo terminó segundo en el Tour de Francia la primera vez que lo hizo (2013). Entonces él ha sido una motivación para mí”, confesó a este medio, por allá en el 2017, Egan Bernal, quien luego, en el 2019, conquistó el Tour galo.
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Incluso, otro histórico como el español Alberto Contador, se pronunció sobre la despedida del escarabajo boyacense.
Contador, ganador de dos tours, dos giros de Italia y tres vueltas a España, destacó que Nairo fue durante años símbolo de orgullo y perseverancia de todo un país en el pelotón internacional.
“Lo que consiguió Nairo fue ser bandera de Colombia. Un estudio hace algunos años sobre quiénes eran los cinco deportistas más populares en Colombia arrojó que Nairo era el primero entre Falcao, James Rodríguez, Rigoberto Urán y Egan Bernal”, recordó Contador en charla con Eurosport España.