Los cinco momentos cumbres de la carrera de Nairo Quintana, quien anunció que en 2026 será su retiro

Con el anuncio de Nairo Quintana sobre su retiro, se da fin a una carrera que llevó al ciclista de Boyacá a instalarse a nivel mundial como uno de los mejores de la historia colombiana. Ganador del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, y subcampeón en dos ocasiones del Tour de Francia 2013 y 2015, son algunos de los logros más representativos de Nairo Quintana. Acá relacionamos los cinco momentos de gloria que ha vivido Nairo Quintana en su carrera, siendo uno de los cuatro colombianos con alcanzar el podio en las tres grandes del mundo: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

1. El despertar de una leyenda: Tour de l’Avenir 2010

Antes de los grandes focos, Nairo avisó al mundo de lo que era capaz. Con solo 20 años, conquistó la carrera más importante para jóvenes talentos en Francia. Fue el punto de partida de la “Generación Dorada” y la prueba de que el ciclismo colombiano volvía a la élite mundial.

2. El bautizo en el podio de París: Tour de Francia 2013

En su debut en la ronda gala, Nairo dejó al planeta boquiabierto. No solo fue subcampeón detrás de Chris Froome, sino que se llevó la clasificación de la montaña y la de los jóvenes. Su victoria en la etapa 20, en Annecy-Semnoz, es recordada como una de las exhibiciones de escalada más puras de la década.

3. La conquista del rosa: Giro de Italia 2014

Nairo hizo historia al convertirse en el primer colombiano y latinoamericano en ganar el Giro de Italia. Su gesta en el Paso dello Stelvio, bajo la nieve y el frío extremo, quedó grabada en la memoria colectiva. Aquel 1 de junio en Trieste, el himno de Colombia sonó por primera vez en lo más alto de una de las tres grandes vueltas.

4. El duelo de titanes: Vuelta a España 2016

En una batalla épica contra Chris Froome y Alberto Contador, Nairo demostró su madurez táctica y física. Su ataque camino a Formigal, donde sentenció la carrera, es considerado una obra maestra del ciclismo moderno. Se coronó en Madrid, logrando su segunda “grande” y ratificando que era el mejor escalador del mundo.

5. El rey de las montañas: Récord de victorias en pruebas de una semana

Más allá de las grandes vueltas, Nairo dominó el calendario europeo como pocos. Es el colombiano con más victorias en carreras de prestigio como la Tirreno-Adriático (2015, 2017), la Vuelta a Cataluña (2016), la Vuelta a Romandía (2016) y la Vuelta al País Vasco (2013). Su regularidad lo mantuvo en el Top 10 del ranking UCI durante casi una década.

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