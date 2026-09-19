Nairo, Buitrago y Tejada, son las cartas que tendrá Colombia en el Mundial de ruta

El Mundial de ruta de Montreal tendrá a Colombia sin una de sus principales figuras. Egan Bernal no podrá competir debido a una sobrecarga muscular que lo llevó a apartarse de la cita canadiense, en la que el país deberá confiar ahora en otras cartas para buscar protagonismo en la prueba de fondo élite. ¿En quién reposará la responsabilidad de Colombia en la carrera de ruta? En una competencia de un día los pronósticos son reservados, como sucedió en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, en los que, sin ser favorito, Rigoberto Urán estuvo cerca de ganar y terminó quedándose con la histórica medalla de plata. En la categoría mayores, ningún colombiano ha logrado triunfar en la prueba de ruta de un Mundial. El anhelo se ha escapado en los kilómetros finales de algunas ediciones. El boyacense Oliverio Rincón fue octavo en Duitama-1995; el antioqueño Sergio Henao terminó noveno en Valkenburg-2012 y Fernando Gaviria ocupó el octavo puesto en Bergen-2017, después de ser alcanzado por el pelotón cuando faltaban unos 100 metros para la meta. Ese sueño sí lo consiguió el cundinamarqués Fabio Duarte en la prueba de fondo sub-23 de Varese-2008. En la categoría élite, Santiago Botero fue campeón mundial de contrarreloj individual en Zolder-2002, luego de haber sido tercero un año antes en Lisboa.

Nairo, por un gran retiro

Ahora, la responsabilidad de lograr un buen resultado en el certamen que abre este domingo su telón y lo bajará el próximo 27 de septiembre recae en hombres que gozan de respeto mundial. Entre ellos aparece Nairo Quintana, referente de este deporte y quien precisamente en Canadá tendrá su última competencia como profesional, luego de 16 temporadas en el máximo nivel. A sus 36 años, y después de no ser tenido en cuenta por su equipo Movistar para la reciente Vuelta a España, que ganó el español Enric Mas, Quintana se trazó el Mundial como uno de los objetivos principales para cerrar su etapa como ciclista. El boyacense cuenta en su palmarés con los títulos del Giro de Italia-2014 y la Vuelta a España-2016, además de tres podios en el Tour de Francia. La carrera en línea élite de Montreal se disputará el domingo 27 de septiembre sobre un trazado de 273,7 kilómetros y un desnivel acumulado de más de 3.800 metros. La competencia no tendrá un gran puerto de montaña largo, sino un permanente sube y baja que se repetirá durante 12 vueltas al circuito de Mont-Royal, de 13,4 kilómetros por giro. Y en ese recorrido aparecen otros corredores colombianos que, por sus condiciones, pueden tener protagonismo. Uno de ellos es Santiago Buitrago, quien llega motivado después de conquistar con el Team Bahrain la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. El bogotano estuvo seis días en fugas y terminó dos veces segundo y una tercera vez en etapas. También está Harold Tejada, del Astana, quien acaba de enlazar dos carreras de tres semanas. En el Tour de Francia terminó 26°, mientras que en la Vuelta a España ocupó el décimo puesto. Además, hace un año, en el Mundial de Kigali, Tejada sorprendió por su evolución y nivel en este tipo de desafíos al finalizar en la decimocuarta posición. Otro nombre es el de Sergio Higuita. El antioqueño es un corredor explosivo y con condiciones para las carreras de un día. El próximo año cambiará de equipo y correrá con Caja Rural luego de su paso por el Astana. También estarán Brandon Rivera, uno de los corredores que ha cumplido funciones importantes como gregario del equipo Ineos durante los últimos seis años, y Walter Vargas, quien además actuará en la prueba contrarreloj.

A ellos se suma Wílmar Paredes, corredor del Team Medellín-EPM que ocupará el lugar dejado por Egan Bernal. El antioqueño atraviesa uno de sus mejores momentos. Ganó cuatro etapas en la reciente Vuelta a Colombia y suma 16 triunfos en la presente temporada, entre carreras nacionales e internacionales. “Venimos precedidos de un decimocuarto puesto el año pasado en Kigali, con Harold Tejada. Tenemos toda la ilusión de hacer un top 5 o 10 con Harold o Santiago Buitrago, y veremos qué tanto puede avanzar Wílmar Paredes dentro de esa misma clasificación, pues goza de una muy buena forma deportiva”, comenzó diciendo el orientador David Vargas, desde Argentina, donde acompaña a la Selección de ciclismo en los Juegos Suramericanos. “Esperemos que la Selección Colombia esté a la altura del certamen que vamos a afrontar. De todas maneras, la carrera está muy abierta al no estar el esloveno Tadej Pogacar. Es una prueba en la que el panorama será totalmente diferente, somos reservados, porque todo puede pasar en el desarrollo de la carrera”, agregó Vargas. La ausencia de Egan Bernal obliga entonces a repartir responsabilidades. Nairo Quintana aportará experiencia en una carrera que será especial por su despedida; Buitrago llega con confianza después de su brillante Vuelta a España; Tejada buscará volver a destacarse como lo hizo en Kigali, mientras que Higuita, Rivera, Vargas y Paredes tendrán también su oportunidad.

Las cronos abren el Mundial