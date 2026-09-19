Nairo, Buitrago y Tejada, son las cartas que tendrá Colombia en el Mundial de ruta

El Mundial de ruta de Montreal tendrá a Colombia sin una de sus principales figuras. Egan Bernal no podrá competir debido a una sobrecarga muscular que lo llevó a apartarse de la cita canadiense, en la que el país deberá confiar ahora en otras cartas para buscar protagonismo en la prueba de fondo élite.
¿En quién reposará la responsabilidad de Colombia en la carrera de ruta? En una competencia de un día los pronósticos son reservados, como sucedió en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, en los que, sin ser favorito, Rigoberto Urán estuvo cerca de ganar y terminó quedándose con la histórica medalla de plata.
En la categoría mayores, ningún colombiano ha logrado triunfar en la prueba de ruta de un Mundial. El anhelo se ha escapado en los kilómetros finales de algunas ediciones. El boyacense Oliverio Rincón fue octavo en Duitama-1995; el antioqueño Sergio Henao terminó noveno en Valkenburg-2012 y Fernando Gaviria ocupó el octavo puesto en Bergen-2017, después de ser alcanzado por el pelotón cuando faltaban unos 100 metros para la meta.
Ese sueño sí lo consiguió el cundinamarqués Fabio Duarte en la prueba de fondo sub-23 de Varese-2008. En la categoría élite, Santiago Botero fue campeón mundial de contrarreloj individual en Zolder-2002, luego de haber sido tercero un año antes en Lisboa.