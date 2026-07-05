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Naomi Osaka dio el batacazo y eliminó a Aryna Sabalenka de Wimbledon

La japonesa, Naomi Osaka, ex número uno del mundo, eliminó a la actual dueña de la posición, la bielorrusa Aryna Sabalenka, por 6-2 y 7-6. Jugará contra Muchova en cuartos de final.

  • Naomi Osaka venció por primera vez a una jugadora top-10 en Wimbledon. FOTO: Wimbledon
    Naomi Osaka venció por primera vez a una jugadora top-10 en Wimbledon. FOTO: Wimbledon
Agencia AFP
hace 2 horas
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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, cayó este domingo en octavos de final de Wimbledon al ser derrotada por la japonesa Naomi Osaka, que en el pasado ocupó el primer puesto del ranking y que se impuso por 6-2 y 7-6 (7/2).

La japonesa, de 28 años, que en la actualidad ocupa el puesto decimocuarto de la clasificación mundial, nunca había superado la tercera ronda sobre la hierba londinense antes de esta edición y había perdido los tres enfrentamientos que había disputado contra Sabalenka en 2026.

La bielorrusa, que nunca ha conquistado Wimbledon, había caído en semifinales en sus tres últimas participaciones en el torneo.

Sabalenka no había sido eliminada tan pronto en un torneo de Grand Slam desde la edición de Roland Garros 2022, cuando de despidió en la tercera ronda.

Con su derrota de este domingo en Wimbledon, Sabalenka tendrá que esperar para conquistar su quinto título de un Grand Slam.

Con la derrota de Sabalenka, Wimbledon ha perdido ya a las tres primeras de la clasificación mundial, después de que la kazaja Elena Rybakina, número dos de la WTA, y la polaca Iga Swiatek (N.3), fueran eliminadas el sábado en tercera ronda.

La eliminación temprana de Rybakina permite de este modo a Sabalenka conservar el número uno mundial.

Tras su victoria, Osaka, doble campeona del Abierto de Australia y del US Open, se enfrentará en cuartos de final a la checa Karolina Muchova, novena jugadora mundial.

Lea también: Djokovic ya está en cuartos de final en Wimbledon y superó a Federer en número de victorias en este Grand Slam

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