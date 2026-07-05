Naomi Osaka dio el batacazo y eliminó a Aryna Sabalenka de Wimbledon

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, cayó este domingo en octavos de final de Wimbledon al ser derrotada por la japonesa Naomi Osaka, que en el pasado ocupó el primer puesto del ranking y que se impuso por 6-2 y 7-6 (7/2).
La japonesa, de 28 años, que en la actualidad ocupa el puesto decimocuarto de la clasificación mundial, nunca había superado la tercera ronda sobre la hierba londinense antes de esta edición y había perdido los tres enfrentamientos que había disputado contra Sabalenka en 2026.