Alcalde de Medellín pidió investigar el rol de funcionarios de la Defensoría del Pueblo durante elaboración de mural sobre intifada

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, solicitó a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, abrir una investigación disciplinaria por la presunta participación de funcionarios de la entidad a su cargo en un hecho ocurrido este sábado, l 4 de julio, cuando un grupo de personas intervino un puente vehicular ubicado en la Avenida del Ferrocarril con San Juan para pintar un mural, sin autorización del Distrito, según la administración municipal.

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En la comunicación, el mandatario afirmó que funcionarios de la Defensoría estuvieron presentes en el lugar portando prendas y emblemas oficiales de la institución y cuestionó que, presuntamente, acompañaran una intervención que, según indicó, no contaba con los permisos exigidos por la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 010 de 2020.