¿Quién es Nicolás Tascón, la gran figura de Colombia en Panamericano de Natación Artística que se hizo en Chile?

La delegación colombiana de natación artística consiguió cuatro medallas en el Panamericano de la disciplina que se realizó en Santiago de Chile entre el miércoles y este sábado. La gran figura del representativo nacional fue el deportista vallecaucano Nicolás Tascón, quien tiene 18 años.
El deportista caleño se viene consolidando como una de las figuras a tener en cuenta en nuestro país en esta disciplina de la natación. Desde febrero de este año, cuando se quedó con la medalla de bronce en la prueba de Solo Libre Masculino en la Copa Mundo que se realizó en Medellín, quedando por encima de Gustavo Sánchez, la gran figura de Colombia en esta modalidad, su nombre tomó fuerza.