Nicolás Mejía se metió en segunda ronda de Wimbledon: el colombiano firma en Londres su mejor Grand Slam

El tenista colombiano Nicolás Mejía venció al paraguayo Adolfo Vallejo en la primera ronda del cuadro principal de Wimbledon. El bogotano, de 26 años, se impuso en un partido apretado, en el que fueron necesarios cuatro sets, con parciales de 6-4, 2-6, 5-7 y 6-7 (2/7). Mejía, una de las mejores raquetas masculinas del país, superó la presión de jugar en el mítico torneo londinense, que es el tercer Grand Slam del año, y venció a su rival en un encuentro que se definió con un tie break en el que el colombiano mostró su dominio.

Así las cosas Mejía, quien ocupa el puesto 168 del ranking de la ATP –está cerca de la casilla 150, que fue, hasta el momento, la mejor de su carrera–, mantuvo la buena racha que traía en Wimbledon 2026. En esta edición del campeonato que se juega en el All England Lawn Tennis Club de la capital de Inglaterra, el colombiano empezó a jugar desde las rondas de clasificación.

¿Cuántas victorias ha conseguido Nicolás Mejía en Wimbledon?

En la primera ronda de clasificación, el colombiano venció 4-6, 7-6 (8/6) y 2-6 al portugués Henrique Rocha. Con eso se ganó la opción de pelear en la segunda ronda previa al cuadro principal. Ahí enfrentó al brasileño Gustavo Heide y lo venció en dos sets: 6-4 y 6-3 resultaron las mangas.

Antes de tocar la gloria de la primera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera profesional, Mejía debió superar la tercera ronda de clasificación. En ella se impuso al australiano Tristan Schoolkate en tres sets con parciales de 6-4, 6-4 y 6-4. Con eso se metió en la primera ronda, firmando su mejor participación en los grandes. Este año se quedó en la segunda ronda de clasificación al Abierto de Australia, mientras que en el Roland Garros francés quedó fuera en primera ronda previa.