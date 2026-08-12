Antioquia unida por los damnificados del terremoto: todos a donar, este viernes, en la Telemaratón

La solidaridad no tiene límite en Antioquia y con la tragedia que vive Colombia por el terremoto del pasado lunes se ha evidenciado. A las donaciones por diferentes canales que miles de personas y empresas han realizado, ahora se suma una Telemaratón, este viernes 14 de agosto, para reconstruir la esperanza de quienes lo perdieron todo por el sismo.

El evento tendrá transmisión a partir de las 6:00 a.m., por los canales Teleantioquia y Telemedellín, además de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia.

El dinero que sea donado será administrado por la Corporación Presentes, una institución que desde 1983 ha liderado la construcción de soluciones de vivienda e infraestructura social y comunitaria en 182 municipios de Colombia.

Sobre esta iniciativa de la Administración Departamental, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que “es la oportunidad de manifestar toda la solidaridad y canalizarla a través de una institución que lleva años llevando la generosidad de todos los colombianos ante distintas emergencias y tragedias que ha sufrido el país, entregando una casa y habilitando condiciones para que nuestros coterráneos puedan reasumir su vida en todos los ámbitos”

Quienes deseen sumarse a esta causa por Colombia pueden donar desde 10 mil pesos por medio del enlace: https://presentes.co/dona/

La directora de Presentes, Ana Cristina Moreno Palacios, explicó que los recursos son operados directamente por dicha corporación. Agregó que, a partir de su experiencia y metodología, ejecutan las donaciones en las comunidades previamente validadas, que se beneficiarán en la siguiente etapa de recuperación y restablecimiento de las condiciones de vida.

“Hacemos nuevamente ese llamado a la solidaridad; gracias a todas las personas que se han activado con la campaña. La idea con el recurso es poderlo reservar para esa siguiente etapa de reconstrucción”, explicó Moreno.