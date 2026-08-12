Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Cuestionada exfuncionaria de Daniel Quintero en Medellín regresa a la Alcaldía en medio de polémica: ganó concurso de méritos

Andreé Uribe fue secretaria de Salud, alcaldesa encargada y precandidata. fue una de las exfuncionarias incluidas en un pliego de cargos de la Procuraduría por el escándalo de la Clínica de la 80. También se desempeñó como contratista de la Ungrd, justo por los días en los que estalló un escándalo en esa entidad.

  • Jennifer Andree Uribe Montoya fie precandidata a la Alcaldía de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez
    Jennifer Andree Uribe Montoya fie precandidata a la Alcaldía de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
El Colombiano
12 de agosto de 2026
bookmark

El Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) confirmó el nombramiento de Andreé Uribe Montoya, una de las funcionarias más cercanas y cuestionadas en la Alcaldía de Daniel Quintero, en un cargo público de la Administración Distrital.

Uribe, quien fue secretaria de Salud de Medellín durante el mandato de Quintero, enfrentó cargos de la Procuraduría y fue cuestionada por ser contratista de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), ganó el concurso de méritos Antioquia 3 para el cargo al que se presentó, obteniendo un puntaje de 81.55.

El nombramiento de la funcionaria desató la críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X dijo: “Le pido a la Procuraduría y a la Fiscalía General avanzar con contundencia para que estos procesos lleguen hasta el final y sean condenados”.

Tal es la confianza que Quintero le tenía a Uribe Montoya que, en 2022, la dejó como alcaldesa encargada y a mediados de 2023 intentó lanzarse a la Alcaldía, pero prontamente desistió de su candidatura. Ella fue una de las exfuncionarias incluidas en un pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación a raíz del escándalo de la Clínica de la 80, por presuntas irregularidades en la apropiación de ese inmueble para convertirlo en una clínica contra la covid-19 en 2020.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, afirmó que “es una funcionaria llena de cuestionamientos y procesos”:

“Los que tanto daño le hicieron a Medellín no tienen pudor ni se sonrojan para aplicar a cargos vía concurso y salirse con la suya”, dijo De Bedout.

La gestión de Uribe como secretaria de Salud también estuvo marcada por múltiples escándalos ocurridos en el Hospital General de Medellín y Metrosalud, entidades de ese sector con graves denuncias de presunta corrupción y que tuvieron que ser objeto de un plan de rescate tras el cambio de gobierno.

Tras el fin de la administración Quintero, Uribe Montoya también quedó en el centro de una controversia luego de que se conociera su vinculación como contratista en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), justo por los días en los que estalló un escándalo en esa entidad del Gobierno Nacional y se denunciaron presuntos intereses políticos por parte del exalcalde Daniel Quintero allí.

El mecanismo por el que llega Uribe Montoya hace parte de la política de transparencia y meritocracia del Estado colombiano a través la plataforma digital de la Comisión Nacional del Servicio Civil en Colombia, que sirve para que los ciudadanos busquen vacantes, registren su hoja de vida y participen en los concursos de empleo público de carrera administrativa.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo logró Andreé Uribe Montoya acceder a un nuevo cargo público en la Administración Distrital de Medellín?
Obtuvo el nombramiento tras participar y ganar el concurso de méritos «Antioquia 3» administrado a través del sistema SIMO, en el cual alcanzó una puntuación de 81,55 en el proceso de selección.
¿Cuáles son los principales cuestionamientos e investigaciones que pesan sobre la exfuncionaria?
Enfrenta un pliego de cargos formulado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la adecuación de la Clínica de la 80 durante la pandemia. Además, su gestión en la Secretaría de Salud estuvo rodeada de escándalos por presunta corrupción en el Hospital General de Medellín y Metrosalud, sumado a recientes críticas por su vinculación como contratista en la Ungrd.
¿Qué reacciones generó su nombramiento entre los líderes políticos locales?
El alcalde Federico Gutiérrez solicitó públicamente a la Fiscalía y a la Procuraduría avanzar con las investigaciones para que haya sanciones y condenas. Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, criticó fuertemente que exfuncionarios con graves cuestionamientos recurran a los concursos de mérito para ocupar cargos en la ciudad.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos