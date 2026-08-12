Cuestionada exfuncionaria de Daniel Quintero en Medellín regresa a la Alcaldía en medio de polémica: ganó concurso de méritos

El Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) confirmó el nombramiento de Andreé Uribe Montoya, una de las funcionarias más cercanas y cuestionadas en la Alcaldía de Daniel Quintero, en un cargo público de la Administración Distrital.
Uribe, quien fue secretaria de Salud de Medellín durante el mandato de Quintero, enfrentó cargos de la Procuraduría y fue cuestionada por ser contratista de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), ganó el concurso de méritos Antioquia 3 para el cargo al que se presentó, obteniendo un puntaje de 81.55.