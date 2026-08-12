Cuestionada exfuncionaria de Daniel Quintero en Medellín regresa a la Alcaldía en medio de polémica: ganó concurso de méritos

Uribe, quien fue secretaria de Salud de Medellín durante el mandato de Quintero, enfrentó cargos de la Procuraduría y fue cuestionada por ser contratista de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), ganó el concurso de méritos Antioquia 3 para el cargo al que se presentó, obteniendo un puntaje de 81.55.

El Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) confirmó el nombramiento de Andreé Uribe Montoya, una de las funcionarias más cercanas y cuestionadas en la Alcaldía de Daniel Quintero, en un cargo público de la Administración Distrital.

El nombramiento de la funcionaria desató la críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X dijo: “Le pido a la Procuraduría y a la Fiscalía General avanzar con contundencia para que estos procesos lleguen hasta el final y sean condenados”.

Tal es la confianza que Quintero le tenía a Uribe Montoya que, en 2022, la dejó como alcaldesa encargada y a mediados de 2023 intentó lanzarse a la Alcaldía, pero prontamente desistió de su candidatura. Ella fue una de las exfuncionarias incluidas en un pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación a raíz del escándalo de la Clínica de la 80, por presuntas irregularidades en la apropiación de ese inmueble para convertirlo en una clínica contra la covid-19 en 2020.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, afirmó que “es una funcionaria llena de cuestionamientos y procesos”:

“Los que tanto daño le hicieron a Medellín no tienen pudor ni se sonrojan para aplicar a cargos vía concurso y salirse con la suya”, dijo De Bedout.

La gestión de Uribe como secretaria de Salud también estuvo marcada por múltiples escándalos ocurridos en el Hospital General de Medellín y Metrosalud, entidades de ese sector con graves denuncias de presunta corrupción y que tuvieron que ser objeto de un plan de rescate tras el cambio de gobierno.

Tras el fin de la administración Quintero, Uribe Montoya también quedó en el centro de una controversia luego de que se conociera su vinculación como contratista en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), justo por los días en los que estalló un escándalo en esa entidad del Gobierno Nacional y se denunciaron presuntos intereses políticos por parte del exalcalde Daniel Quintero allí.

El mecanismo por el que llega Uribe Montoya hace parte de la política de transparencia y meritocracia del Estado colombiano a través la plataforma digital de la Comisión Nacional del Servicio Civil en Colombia, que sirve para que los ciudadanos busquen vacantes, registren su hoja de vida y participen en los concursos de empleo público de carrera administrativa.

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