Nicolás Tascón, el niño que llegó “tarde” a la piscina y se convirtió en figura de la natación artística

Nicolás Aslender Tascón Velásquez llegó tarde a la natación artística: inició a los 11 años. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que se convierta en una gran promesa de este deporte, no solo para el Valle y el país, sino a nivel internacional, donde ya ha empezado a cosechar oros.
Este caleño de 18 años sufrió desde muy pequeño de rinitis alérgica y cornetes obstruidos, condiciones que limitaron su inicio en la natación. No obstante, cuando cumplió los 10 años, el médico le sugirió a su madre, Ximena Velásquez, que llevara al niño a la piscina por salud.
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Así lo hizo y, en tan solo tres meses, Nicolás aprendió a nadar. Debido a las condiciones que mostró, le preguntaron si quería seguir entrenando en una modalidad específica. Le ofrecieron polo acuático, clavados o natación de carreras, pero él ya había visto los entrenamientos de la Selección Valle de natación artística y se decidió por esa disciplina. En ese momento no había niños en dicha modalidad, pero ante su insistencia, a la semana empezó a entrenar; al mes de formación ya se destacaba.