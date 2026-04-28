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VIDEO | Robaron una iglesia de Donmatías, Antioquia: un hombre se llevó aparatos tecnológicos avaluados en $10 millones

Un hombre ingresó a la parroquia Cristo Rey, en Donmatías, y hurtó varios elementos tecnológicos tras una eucaristía. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y es investigado por las autoridades.

  • En Donmatías, cámaras de seguridad de la parroquia Cristo Rey grabaron el momento del hurto. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverri y cortesía
    En Donmatías, cámaras de seguridad de la parroquia Cristo Rey grabaron el momento del hurto. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverri y cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un hecho de inseguridad ha generado indignación entre los habitantes de Donmatías y la comunidad religiosa de Antioquia. Un hombre ingresó a la parroquia Cristo Rey en ese municipio, luego de la eucaristía en conmemoración del Buen Pastor, celebrada a las 3 p.m., y robó varios elementos valorados en cerca de $10 millones de pesos. El sujeto aprovechó que el templo quedó solo tras el fin de la celebración.

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El hurto quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo el hombre entra con un bolso, recorre el interior del templo y guarda diferentes objetos con aparente tranquilidad antes de salir. Según el registro, incluso se detiene a hacer una venia frente al altar antes de abandonar la iglesia.

De acuerdo con el párroco Bernardo Gallego Noreña, el hombre utilizó una cobija para ocultar los elementos robados dentro del bolso y salir sin levantar sospechas. “Cuando ya empezamos a notar que empezaban a faltarnos cosas, verificamos las cámaras de seguridad que hay dentro de la parroquia, y nos dimos cuenta que precisamente el señor entró con un bolso grande; dentro del bolso llevaba una cobija, sacó la cobija, echó las cosas dentro del bolso y con la cobija tapó el bolso, con el que salió normal por el templo parroquial”, le contó a Blu Radio.

Entre los objetos hurtados se cuentan bolsos con elementos personales, tarjetas bancarias, un computador portátil y cables del piano y el sistema de sonido de la iglesia.

Tras conocerse el caso, la parroquia hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar al responsable y señaló que los equipos sustraídos no solo eran de uso interno, sino que también servían para actividades pastorales y comunitarias.

Las autoridades avanzan en la investigación, mientras la comunidad pide mayor vigilancia en espacios públicos y religiosos.

Lea más: Los templos de Medellín guardan tesoros artísticos: ¡conózcalos acá!

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