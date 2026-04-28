Medellín gana 1 millón de dólares: Federico Gutiérrez recibe premio en Madrid por Alianza Cero Hambre

Este martes 28 de abril en Madrid, España, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez recibió el premio Mayors Challenge 2026, organizado por Bloomberg Philanthropies, gracias al programa Medellín Cero Hambre, una alianza público privada que se creó en 2024.
Un millón de dólares fue el reconocimiento otorgado por parte de esta organización a la capital antioqueña, suma que de acuerdo con el mandatario distrital, será empleada para fortalecer el programa y hacer que más familias vulnerables puedan acceder a una alimentación digna.
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En la edición de este año, Medellín compitió con un grupo de 630 ciudades de 20 países y más de 35 millones de ciudadanos, y fue escogida como una de las 24 urbes modelo y merecedoras de un estímulo económico.
“Cuando llegamos a la Alcaldía, más de 582 mil personas aguantaban hambre y en 2023 murieron 4 niños por desnutrición. Creamos la Alianza Cero Hambre. Unimos empresas, Estado y ciudadanía. Y hoy más de 48 mil hogares reciben apoyo alimentario; más de 244 mil estudiantes tienen alimentación garantizada y nuestros niños tienen su comida asegurada todos los días del año con Buen Comienzo 365. Gracias a Bloomberg. No vamos a parar”, dijo Gutiérrez en su cuenta oficial de X tras el galardón.