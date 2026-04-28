Medellín gana 1 millón de dólares: Federico Gutiérrez recibe premio en Madrid por Alianza Cero Hambre

Este martes 28 de abril en Madrid, España, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez recibió el premio Mayors Challenge 2026, organizado por Bloomberg Philanthropies, gracias al programa Medellín Cero Hambre, una alianza público privada que se creó en 2024. Un millón de dólares fue el reconocimiento otorgado por parte de esta organización a la capital antioqueña, suma que de acuerdo con el mandatario distrital, será empleada para fortalecer el programa y hacer que más familias vulnerables puedan acceder a una alimentación digna. Lea más: Solidaridad paisa a flor de piel: la Donatón de Medellín recaudó más de $1.200 millones y 36 toneladas de alimentos En la edición de este año, Medellín compitió con un grupo de 630 ciudades de 20 países y más de 35 millones de ciudadanos, y fue escogida como una de las 24 urbes modelo y merecedoras de un estímulo económico. “Cuando llegamos a la Alcaldía, más de 582 mil personas aguantaban hambre y en 2023 murieron 4 niños por desnutrición. Creamos la Alianza Cero Hambre. Unimos empresas, Estado y ciudadanía. Y hoy más de 48 mil hogares reciben apoyo alimentario; más de 244 mil estudiantes tienen alimentación garantizada y nuestros niños tienen su comida asegurada todos los días del año con Buen Comienzo 365. Gracias a Bloomberg. No vamos a parar”, dijo Gutiérrez en su cuenta oficial de X tras el galardón.

A su vez, el alcalde destacó que en dos años no se ha presentado una sola muerte por desnutrición infantil y, respecto a este tema, se registró la tasa más baja en la historia, además de reducir el hambre del 28% al 19%.

¿Por qué Medellín fue una de las ciudades ganadoras?

De acuerdo con Bloomberg Philanthropies, Medellín Cero Hambre se destacó por “utilizar inteligencia artificial (IA) para hacer que la distribución de alimentos sea más rápida y eficiente para avanzar hacia el objetivo de cero hambre en la ciudad”. La Alcaldía de Medellín explicó que el uso de la IA se implementó en la optimización de identificación de los beneficiarios, la asignación de los recursos y establecer la logística para la entrega de los alimentos. Entérese: Soz Natural nació de la promesa de comer bueno y saludable Para obtener este premio, de las 630 postulaciones, 50 avanzaron a la fase final y estas debieron poner a prueba sus hipótesis centrales junto a la ciudadanía. Esto fue evaluado por el jurado de Bloomberg Philanthropies para dar a conocer las 24 ideas ganadoras por su innovación, potencial de impacto y solidez de sus planes de implementación. La otra seleccionada de Colombia fue el proyecto para formalizar a 142 vendedores informales del Centro Histórico de Cartagena, en el que se destacó esta iniciativa como un plan de mejoramiento de uno de los epicentros de este distrito turístico.

¿Cuándo surgió el programa Medellín Cero Hambre?

La alianza Cero Hambre se remonta a 2024, cuando un grupo de empresarios, filántropos y líderes ciudadanos en Medellín unieron sus fuerzas para combatir el hambre en la ciudad.