“El poder militar no garantiza la victoria”: embajador iraní exige fin de ataques y negociación “justa” para la paz

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha recalcado este martes que la máxima potencia militar del mundo, en alusión a Estados Unidos, no ha sido capaz de “cambiar la voluntad” del pueblo iraní, durante un encuentro celebrado en Madrid, en medio de los esfuerzos por retomar las negociaciones con la Administración Trump tras la ofensiva lanzada junto a Israel contra el país asiático el 28 de febrero.

Así lo ha dicho durante un evento organizado por el Club Siglo XXI en la capital española en el que ha defendido que las autoridades iraníes han “demostrado que el poder militar no garantiza ninguna victoria sobre la voluntad de los pueblos”.

“Ningún cambio ha surgido en el país que está siendo víctima de la agresión, en este caso mi país”, ha declarado, antes de incidir en que no ha sido Teherán quien ha iniciado el conflicto en curso, que ha descrito como un “punto de inflexión” tanto en Oriente Próximo como en el orden mundial.

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En esta línea, el embajador ha considerado que cualquier análisis sobre la guerra desatada contra su país debe partir de este enfoque, reiterando que las normas tras la Segunda Guerra Mundial han sido sustituidas por “la ley de la fuerza”.

Así, ha lamentado que la guerra actual ha demostrado que estos ”valores” no pueden “garantizar la estabilidad internacional”, alegando el doble estándar aplicado a los países en el respeto al Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario o los Derechos Humanos.

El representante iraní ha reiterado las tres condiciones “imprescindibles” para que las autoridades iraníes acepten un acuerdo con la Administración Trump que ponga fin al conflicto desatado en Oriente Próximo: ”poner fin a la agresión”, una “negociación justa y lógica” y que Estados Unidos “no traicione por tercera vez la diplomacia”.

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En este sentido, ha recordado que Teherán y Washington se encontraban en medio de unas negociaciones en materia nuclear cuando el Ejército israelí atacó territorio iraní en junio de 2025, con participación de fuerzas estadounidenses y centenares de muertos.

Preguntado precisamente por la exclusión de la cuestión nuclear en las conversaciones actuales, el diplomático iraní ha asegurado que la República Islámica no tiene inconveniente en abordarla, si bien ha defendido que, cuando hay una guerra en curso, ponerle fin “es lo más importante”.

El embajador, que ha lamentado “hablar sobre la guerra y no sobre la paz”, ha defendido que su país ha demostrado que puede gobernar “incluso” en difíciles circunstancias, citando como ejemplo el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Interrogado por las declaraciones de representantes estadounidenses, incluido el propio jefe de la Casa Blanca, sobre supuesta división dentro de la cúpula política iraní, Zabib ha defendido que en todos los gobiernos pueden darse discrepancias, para acto seguido asegurar que donde realmente hay división interna es en Estados Unidos.

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Por otra parte, ha incidido en que “la seguridad y el bienestar del mundo son indivisibles”, algo que “todos” los países, en particular los del golfo Pérsico, han podido comprobar con motivo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Si los demás (países), con sus actuaciones e incluso con su silencio, ponen en peligro la seguridad de los demás, esta falta de seguridad se volverá en su contra”, ha apuntado.

Sobre sus vecinos de Oriente Próximo, Zabib ha querido recalcar que los países del Golfo “no solo no trajeron seguridad, sino que hicieron que se diese una guerra” al permitir bases militares de EE. UU. para atacar a Irán, y que “no pudieron ni defenderse a sí mismos”.

Cuando se cumplen dos meses del inicio de la ofensiva, ha advertido que Estados Unidos tiene dos opciones: retomar la guerra o negociar una salida “justa y lógica”, y ha alertado de que “si el nivel de la agresión militar aumenta, Irán también lo hará”.

El embajador ha emplazado a Washington a retomar las conversaciones, advirtiendo que ”el paso del tiempo no juega a su favor” y que tanto una salida humillante como una guerra de desgaste le perjudican, reiterando que Irán ”siempre prioriza la diplomacia” y que “si hay una mínima oportunidad de ponerle fin, hay que aprovecharla”.

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