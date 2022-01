En los últimos días ha sido protagonista de un hecho extradeportivo que ha acaparado la atención de medios internacionales debido a que el gobierno de Australia decidió negar su ingreso al país tras presentar una exención médica por no estar vacunado contra el covid-19.

Sus inicios

Pero en otras facetas, el serbio no es tan brillante, pues sus rabietas en competencia, la exageración de algunas de sus lesiones, y su ya conocida imitación de las reacciones de sus rivales, son aspectos poco agradables del número uno del tenis mundial.

Su historia enmarcada por la guerra

Cuando tenía 7 años, Jelena Genčić, una de las leyendas del tenis yugoslavo, descubrió a Djokovic, de quien dijo: “es el mayor talento que he visto desde Mónica Seles”.

“Nole” y su carrera llena de récords

Vegano y otros datos de su vida

En su estilo de vida, desde 2012, está muy marcada la tendencia a la meditación, el yoga y la comida saludable. Es vegano y se cuida al máximo de lo que come y bebe, tal como se lo ha sugerido Pepe Imaz, quien es señalado como su gurú en estos temas.

Novak, el rey de las polémicas

Una de sus primeras y más recordadas controversias data de 2008, cuando en la final del US Open ante el local Andy Roddick se generaron unas declaraciones que causaron roncha en el serbio.

En esa ocasión, Andy cuestionó a Djokovic, quien durante la temporada se había quejado de todo tipo de dolencias (calambres, dolores de espalda, cuello, hombros y mareos).

Finalmente el serbio ganó, pero a las declaraciones de Roddick se unieron luego otros rivales como Roger Federer, Andy Murray y Pablo Carreño, quienes manifestaron su poca credibilidad frente a las “supuestas” molestias del serbio.

Carreño dijo en una oportunidad: “Cada vez que se le complica el partido pide asistencia, no sé si es algo crónico en el hombro o solo mental. Pero no me ha descentrado, sabía que pasaría, pasó en el Abierto de Estados Unidos y aquí. Y que seguirá pasando”.

Hace poco, en 2020, en el inicio de la pandemia, Djokovic volvió a ser el centro del debate, en esa ocasión, y a pesar de las recomendaciones de los médicos y especialistas en el mundo, se mostró en contra del uso de la mascarilla y organizó un evento deportivo que se disputó en canchas de Serbia, Croacia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina sin ninguna restricción.

Durante los partidos no se guardó ningún tipo de medida de seguridad (no usaron tapabocas y no hubo distancia social), además el evento culminó en una fiesta en la que participaron Djokovic y jugadores como el austriaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev, quienes, posteriormente, dieron positivos por covid-19.

Precisamente, Djokovic, además de desestimar las recomendaciones de los médicos, se ha mostrado en contra de la vacunación y por ello su más reciente polémica es por este tema: el número uno anunció que tenía una exención médica para disputar el Abierto de Australia, pero finalmente las autoridades de ese país no le entregaron el permiso para ingresar, algo que Novak demandó.

Inicialmente un tribunal le dio la razón y le permitió estar en Australia, algo que generó reacciones negativas de otros tenistas y autoridades ya que al parecer Djokovic tuvo covid a finales del año, pero participó en eventos deportivos con niños y atendió a la prensa sin usar ningún tipo de protección.

Mientras se define si juega o no el Abierto de Australia, seguidores y detractores del serbio seguirán de cerca al número uno del mundo, un deportista de élite que continuará siendo blanco de escándalos, polémicas y récords, al final, es su esencia