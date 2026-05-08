¿Qué pasa con Novak Djockovic? Eliminado en segunda ronda del Masters de Roma

Uno de los ATP Masters 1000 favoritos de Novak Djokovic siempre ha sido Roma; sin embargo, cayó este año. El exitoso jugador de tenis, nacido en Belgrado, Serbia, hace 38 años, ganó seis ediciones en la tierra batida de la capital italiana en 12 finales disputadas. Su favoritismo no pudo concretarse este viernes y terminó cediendo 6-2, 2-6 y 4-6 ante el también balcánico Dino Prizmic, quien tiene 20 años de edad y es una de las promesas del tenis croata. La victoria más importante en la carrera de Prizmic es esta, sin lugar a dudas. El número 79 del mundo logró remontar un compromiso que en el primer cuarto dominó El Joker. Para sorpresa de todos, el serbio estuvo impreciso en el segundo tiempo y fue ineficaz ante la ofensiva del veintañero. A Nole se le vio impreciso y lento, pero con la actitud competitiva de siempre.

En mayo de 2025, a Djokovic le pasó algo parecido y tampoco pudo en Roma, ciudad en la que no levanta el título desde 2022. La gran diferencia es que hace un año, Novak dejó claro que iba a competir en Ginebra, Suiza, con la intención de llegar con el mayor ritmo posible a Roland Garros. Para este año no hará lo mismo. “Iré directamente a Roland Garros. Es mi decisión”, afirmó el ex-número uno del mundo.

Sinner favorito en su país y en Francia

El italiano Jannik Sinner es el actual número uno del ranking ATP. Sinner viene de ser campeón en los ATP Masters 1000 de Montecarlo y Madrid, mostrando soltura y superioridad ante la mayoría de los rivales. Solamente Carlos Alcaraz le ha competido de buena manera en los últimos meses. Sinner juega contra Sebastian Ofner a las 12:00 p.m., hora colombiana, este sábado por la segunda ronda del torneo romano.