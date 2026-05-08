¿Qué pasa con Novak Djockovic? Eliminado en segunda ronda del Masters de Roma

Uno de los ATP Masters 1000 favoritos de Novak Djokovic siempre ha sido Roma; sin embargo, cayó este año. El exitoso jugador de tenis, nacido en Belgrado, Serbia, hace 38 años, ganó seis ediciones en la tierra batida de la capital italiana en 12 finales disputadas. Su favoritismo no pudo concretarse este viernes y terminó cediendo 6-2, 2-6 y 4-6 ante el también balcánico Dino Prizmic, quien tiene 20 años de edad y es una de las promesas del tenis croata.
La victoria más importante en la carrera de Prizmic es esta, sin lugar a dudas. El número 79 del mundo logró remontar un compromiso que en el primer cuarto dominó El Joker. Para sorpresa de todos, el serbio estuvo impreciso en el segundo tiempo y fue ineficaz ante la ofensiva del veintañero. A Nole se le vio impreciso y lento, pero con la actitud competitiva de siempre.