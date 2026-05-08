¿Quién fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras? 5 claves de su vida y legado

El nombre de Germán Vargas Lleras está asociado al poder. Se le reconocía como un “estadista” y su biografía así lo refleja: desde concejal de Bogotá, congresista destacado, ministro de varias carteras y vicepresidente de la República.
Cuando aún era un niño, en el despacho presidencial del Palacio de San Carlos, Germán Vargas Lleras le demostraba a su abuelo materno, el expresidente liberal y uno de los más grandes estadistas de la historia del país, Carlos Lleras Restrepo, el porqué algún día lo sucedería, de alguna forma, en el poder.
Vargas Lleras nació en Bogotá en 1962. Llegó al mundo en una familia con protagonismo en el poder desde tiempos coloniales. En su árbol genealógico no ha habido “ningún godo”.