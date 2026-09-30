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Novak Djokovic volvió a la victoria y avanzó a segunda ronda en Pekín, donde ha sido campeón en seis ocasiones

En segunda ronda se medirá al chino Bu Yunchaokete, número 104 del ranquin ATP.

  • Novak Djokovic volvió a la victoria en Pekín FOTO GETTY
    Novak Djokovic volvió a la victoria en Pekín FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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El tenista Novak Djokovic, número 11 del mundo, es impuso en la primera ronda del torneo ATP 500 de Pekín, un mes después de su eliminación precoz en el Abierto de Estados Unidos.

El exnúmero uno del mundo se impuso con parciales de 6-3, 7-6 (7/2) al portugués Nuno Borges, ranquin 49, logrando así su primera victoria desde el mes de julio, cuando alcanzó las semifinales de Wimbledon.

Djokovic, seis veces campeón del ATP 500 de Beijing, regresó al torneo 11 años después y volvió a celebrar, con un registro de ocho aces y el 88 % de los puntos ganados con su primer servicio.

“No puedo conformarme con las primeras rondas de un torneo y estar contento con eso. Siempre aspiro a las últimas rondas de cualquier torneo en el que juego”, afirmó el serbio, de 39 años, que cayó ante Mariano Navone en la primera ronda del pasado Abierto de Estados Unidos.

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En la segunda ronda, el serbio se enfrentará al chino Bu Yunchaokete, número 104 del ranquin ATP, con quien nunca se ha medido en el circuito.

El asiático fue el verdugo del argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 53, al que ganó con parciales de 6-2, 5-7, 6-4.

También cayó eliminado el argentino Thiago Agustín Tirante contra el alemán Jan-Lennard Struff, quien solo necesitaba dos sets (6-1, 6-4) para avanzar de ronda.

Vea también: Djokovic perdió su lugar entre los diez mejores del mundo por primera vez desde 2018

En 2026, Djokovic inició el año en Australia llegando a la final que perdió contra Carlos Alcaraz con parciales de 6-2, 2-6, 3-6, 5-7.

Luego estuvo en Roland Garros, en el que avanzó hasta la tercera ronda, en la que perdió con el brasileño Joao Fonseca con parciales de 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7 en un partido intenso, extenso y muy disputado.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Contra quién juega Novak Djokovic en la segunda ronda del ATP de Pekín?
Novak Djokovic se enfrentará en segunda ronda al tenista chino Bu Yunchaokete, número 104 del ranquin ATP. Este será el primer enfrentamiento directo entre ambos en el circuito profesional, luego de que el asiático derrotara al argentino Juan Manuel Cerúndolo en tres sets (6-2, 5-7, 6-4).
¿Cuántos títulos del ATP 500 de Pekín tiene Novak Djokovic en su carrera?
Novak Djokovic registra seis títulos en el ATP 500 de Pekín a lo largo de su carrera. El serbio no competía en este torneo asiático desde hacía 11 años.
¿Cuáles fueron las estadísticas de servicio de Djokovic en su debut en Pekín frente a Nuno Borges?
Djokovic registró ocho aces y logró una efectividad del 88 % de los puntos ganados con su primer servicio en la victoria 6-3, 7-6 (7/2) ante el portugués Nuno Borges.
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