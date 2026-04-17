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Por concierto del Grupo Firme no habrá ciclovía en el Estadio el domingo; novedad en la Regional por Corre Mi Tierra

Entre las ciclovías que sí estarán habilitadas este domingo está la de El Poblado.

  • Medellín se consolida como una de las ciudad en las que más se practican running en Colombia. Corre Mi Tierra tendrá la presencia de más de 8.000 participantes. Foto: EL COLOMBIANO
    Medellín se consolida como una de las ciudad en las que más se practican running en Colombia. Corre Mi Tierra tendrá la presencia de más de 8.000 participantes. Foto: EL COLOMBIANO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Medellín tendrá dos eventos de talla internacional este fin de semana: el concierto del Grupo Firme en el Estadio Atanasio Girardot el sábado, y la carrera atlética Corre Mi Tierra, el domingo.

Debido a esto habrá novedades en dos ciclovías de la ciudad, las restantes tendrán sus trayectos a disposición de los ciudadanos, entre ellas la de la avenida El Poblado.

Según informó este viernes el Inder Medellín, se canceló la ciclovía del sector estadio por motivo del desmontaje del concierto de la agrupación de música regional mexicana.

Entre tanto, por la celebración de la edición 18 de la carrera atlética, que contará con más de 8.000 deportistas, se modifica el trayecto de la avenida del Río, el cual será ofertado y operado desde el sector de Solla hasta la calle 10 (no hasta la 8 sur, hasta donde es normalmente).

“Desde dicho sector hacia el sur la vía estará habilitada para la circulación vehicular”, informó la jefatura de prensa del ente de recreación y deporte de la ciudad.

Los demás trayectos de las ciclovías están habilitados, entre ellos el de El Poblado.

Las vías que tendrán afectación en circulación vehicular mientras se termina Corre Mi Tierra son, principalmente, en la calle 2 sur, carrera 65, calle 2, carrera 67, avenida 80, carrera 70A, carrera 70, avenida Bolivariana, avenida Nutibara, circular 1, avenida San Juan, avenida del Ferrocarril, calle 30A, calle 30, avenida Las Vegas, calle 12 sur, avenida Regional, calle 10, calle 9, calle 14, Autopista Sur y avenida Guayabal. Estas estarán cerradas desde las 4:00 a. m. y hasta las 11:15 a. m.

A la vez se conoció que por el montaje de la prueba atlética habrá cierre total del puente de la 4 sur desde este viernes en horas de la noche hasta el domingo a las 6:00 p.m.

Siga leyendo: Corre Mi Tierra Medellín-2026: conozca los cierres viales y también cómo será la carrera

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