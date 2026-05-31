Hernán Penagos, otro de los grandes ganadores de la jornada electoral

Con el 99,03 % de las mesas informadas a las 5.43 de la tarde, el registrador Penagos disipó cualquier fantasma de irregularidad o manipulación electoral que el presidente Gustavo Petro había sembrado sobre la jornada de elecciones de este domingo 31 de mayo.

Al término de la jornada, Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, declaró ante la prensa que, hasta el momento, se tiene un parte de tranquilidad y de transparencia de los comicios en los que Abelardo de la Espriella y el candidato oficialista pasaron a segunda vuelta.

En su despliegue por todo el país, el alto funcionario reveló que los adjetivos que se están utilizando mayoritariamente por parte de los observadores de la UE son de “un procedimiento ordenado, tranquilo, transparente y fluido”.

Por su parte, tras el cierre de las urnas, la Registraduría Nacional anunció que pondrá a disposición del público más de 360.000 actas electorales correspondientes a las mesas de votación instaladas en el país.

La medida fue presentada por el registrador nacional Penagos, en el marco del inicio del proceso de conteo de votos y consolidación de los resultados preliminares, con el objetivo de facilitar la consulta ciudadana y el seguimiento al desarrollo de los comicios.

“Hoy pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas pudieran ejercer sus derechos políticos”, dijo Penagos.

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