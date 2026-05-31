“¡Inés, una valeriana o algo!”: los divertidos memes que dejó la primera vuelta presidencial

Los candidatos Abelardo de la Espriella mi Iván Cepeda Castro se enfrentarán en una nueva jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el próximo 21 de junio de 2026. Será ese día cuando los colombianos tengan la oportunidad de elegir entre ambos al sucesor del presidente Gustavo Petro .

Sin embargo, durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, los nervios estuvieron a flor de piel. Tanto así que los usuarios en redes sociales dieron rienda suelta a su creatividad y compartieron un sinfín de memes y publicaciones relacionadas con este proceso democrático.